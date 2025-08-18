São Paulo x Atlético Nacional pela Libertadores: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações
A Libertadores segue a todo vapor. São Paulo e Atlético Nacional medem forças na noite desta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela partida de volta das oitavas de final do torneio continental.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.
Onde assistir São Paulo x Atlético Nacional ao vivo?
- Streaming: Paramount+
Como chega o São Paulo para o confronto
O São Paulo vem de um empate por 2 a 2 contra o Sport, fora de casa, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, após reverter desvantagem de dois gols com um time alternativo. O time comandado por Hernán Crespo perdeu apenas uma das últimas dez partidas, das quais venceu seis e empatou três.
Para o duelo, o técnico argentino não terá à disposição Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo), Oscar (fratura nos processos transversos de três vértebras lombares), Wendell (contusão na região posterior da coxa esquerda) e Arboleda (lesão no músculo reto femoral da perna esquerda).
Como chega o Atlético Nacional para o confronto
O Atlético Nacional também perdeu apenas uma das últimas dez partidas, somando seis vitórias e três empates no período, e ocupa a terceira colocação do Campeonato Colombiano, com 12 pontos em sete jogos. A equipe empatou em 2 a 2 no último fim de semana, com o Fortaleza, pelo torneio nacional.
Histórico de confronto entre São Paulo e Atlético Nacional
Os jogos entre ambas as equipes mostram muito equilíbrio: nos nove confrontos disputados, foram três triunfos do São Paulo, três do Atlético Nacional e três empates.
Prováveis escalações
SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric (Maik), Alisson, Marcos Antônio, Bobadilla e Enzo Diaz; Luciano e André Silva
Técnico: Hernán Crespo
ATLÉTICO NACIONAL: Ospina; Román, Arias, Tesillo e Candido; Campuzano, Zapata e Hinestroza; Cardona, Moreno e Morelos
Técnico: Javier Gandolfi
Arbitragem de São Paulo x Atlético Nacional
- Árbitro: Maximilano Ramírez
- Assistentes: Cristian Navarro e Pablo González
- VAR: Silvio Trucco
Ficha técnica de São Paulo x Atlético Nacional
Jogo: São Paulo x Atlético Nacional
Campeonato: Libertadores
Data: 19 de agosto de 2025, terça-feira
Horário: 21h30 (de Brasília)
Local: Morumbis, em São Paulo (SP)
Onde assistir: Paramount+