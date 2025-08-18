São Paulo x Atlético Nacional pela Libertadores: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

A Libertadores segue a todo vapor. São Paulo e Atlético Nacional medem forças na noite desta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela partida de volta das oitavas de final do torneio continental.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir São Paulo x Atlético Nacional ao vivo?

Streaming: Paramount+

Como chega o São Paulo para o confronto

O São Paulo vem de um empate por 2 a 2 contra o Sport, fora de casa, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, após reverter desvantagem de dois gols com um time alternativo. O time comandado por Hernán Crespo perdeu apenas uma das últimas dez partidas, das quais venceu seis e empatou três.

Para o duelo, o técnico argentino não terá à disposição Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo), Oscar (fratura nos processos transversos de três vértebras lombares), Wendell (contusão na região posterior da coxa esquerda) e Arboleda (lesão no músculo reto femoral da perna esquerda).

Como chega o Atlético Nacional para o confronto

O Atlético Nacional também perdeu apenas uma das últimas dez partidas, somando seis vitórias e três empates no período, e ocupa a terceira colocação do Campeonato Colombiano, com 12 pontos em sete jogos. A equipe empatou em 2 a 2 no último fim de semana, com o Fortaleza, pelo torneio nacional.

Histórico de confronto entre São Paulo e Atlético Nacional

Os jogos entre ambas as equipes mostram muito equilíbrio: nos nove confrontos disputados, foram três triunfos do São Paulo, três do Atlético Nacional e três empates.

Prováveis escalações

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric (Maik), Alisson, Marcos Antônio, Bobadilla e Enzo Diaz; Luciano e André Silva



Técnico: Hernán Crespo

ATLÉTICO NACIONAL: Ospina; Román, Arias, Tesillo e Candido; Campuzano, Zapata e Hinestroza; Cardona, Moreno e Morelos



Técnico: Javier Gandolfi

Arbitragem de São Paulo x Atlético Nacional

Árbitro: Maximilano Ramírez

Assistentes: Cristian Navarro e Pablo González

VAR: Silvio Trucco

Ficha técnica de São Paulo x Atlético Nacional

Jogo: São Paulo x Atlético Nacional



Campeonato: Libertadores



Data: 19 de agosto de 2025, terça-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Local: Morumbis, em São Paulo (SP)



Onde assistir: Paramount+