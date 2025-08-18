Topo

Esporte

São Paulo renova com Alan Franco até 2028

18/08/2025 15h03

Nesta segunda-feira, através das redes sociais, o São Paulo anunciou que renovou o contrato de Alan Franco. O vínculo do zagueiro argentino com o Tricolor, que era válido até o final da atual temporada, foi estendido até 31 de dezembro de 2028.

"É uma felicidade muito grande. Faz tempo que eu vinha com esse desejo, graças a Deus deu tudo certo. Estou feliz por estar com minha família ao lado para mais uma coisa linda na minha carreira, que é renovar com esse grande clube, que eu amo", declarou o jogador.

Em 111 partidas com o São Paulo, Alan Franco balançou as redes três vezes, anotou sete assistências e se sagrou campeão de duas competições: Copa do Brasil (2023) e Supercopa Rei (2024). O defensor chegou ao Tricolor no início de 2023, após negociação com o Independiente, da Argentina.


O atleta de 28 anos é um dos pilares do sistema defensivo da equipe comandada pelo técnico Hernán Crespo, que utiliza, na maioria das partidas, o esquema 3-5-2. Ao lado dos zagueiros Arboleda e Ferraresi, Alan Franco se destacou e rapidamente conquistou a torcida são-paulina.

Com o defensor à disposição, o São Paulo retorna aos gramados nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Atlético Nacional, no Morumbis, pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores.

O Tricolor precisa de uma vitória simples sobre os colombianos após segurar um empate sem gols fora de casa, no jogo de ida, para se garantir na próxima fase do torneio continental. Caso as equipes empatem novamente, a vaga será decidida nos pênaltis.

