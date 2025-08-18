São Paulo encerra preparação para pegar o Atlético Nacional; veja provável escalação

Nesta segunda-feira, no SuperCT, o São Paulo encerrou sua preparação para o duelo contra o Atlético Nacional, válido pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores. As equipes se enfrentam nesta terça, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

COMO FOI O TREINO

Para o duelo, Hernán Crespo não poderá contar com seis atletas: Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo), Oscar (fratura nos processos transversos de três vértebras lombares), Wendell (contusão na região posterior da coxa esquerda) e Arboleda (lesão no músculo reto femoral da perna esquerda).

Desta forma, uma provável escalação do Tricolor tem: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric (Maik), Alisson, Marcos Antônio, Bobadilla e Enzo Diaz; Luciano e André Silva.

O São Paulo vem de um empate por 2 a 2 contra o Sport, fora de casa, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, após reverter desvantagem de dois gols com um time alternativo. O clube paulista foi superado em apenas uma das últimas dez partidas, das quais venceu seis e empatou três.

No Morumbis, o Tricolor precisa de uma vitória simples sobre o Atlético Nacional, após o empate sem gols no jogo de ida, para garantir vaga nas quartas de final da Libertadores. Em caso de uma nova igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis.