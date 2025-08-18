Santos vence o Atlético-MG nos pênaltis e vai enfrentar o Botafogo na final do Brasileirão A2 feminino
O Santos está na final da Série A2 do Campeonato Brasileiro feminino. Após perder por 1 a 0 na ida, as Sereias da Vila venceram o Atlético-MG nos pênaltis, por 5 a 4, após vitória no tempo normal por 2 a 1, na noite desta segunda-feira, na Vila Belmiro. Suzane e Laryh marcaram os gols do time praiano.
A equipe da Baixada Santista terá o Botafogo como adversário na decisão. A equipe carioca eliminou o Fortaleza nos pênaltis, após dois empates nos duelos de ida e volta.
O jogo de ida da final está marcada para o próximo sábado, ainda sem local definido, enquanto a volta está agendada para o próximo dia 30. Por ter uma campanha melhor, o Santos decide em casa.
O jogo
O Santos abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. Suzane avançou pelo meio, arriscou com o pé direito de fora da área e acertou o ângulo da goleira do Atlético-MG. Golaço para as Sereias da Vila.
A virada no placar agregado aconteceu aos cinco minutos da segunda etapa. Após a zaga do Galo afastar cruzamento, Samara bateu de primeira, a goleira não agarrou o chute e deu rebote para Laryh, que finalizou de carrinho e anotou o segundo gol do Santos.
No último lance do jogo, aos 51, o Atlético-MG marcou o gol que levou o jogo para os pênaltis. Desesperado em busca do tento, Hingredy aproveitou chutão do campo de defesa, tocou por cima de Stefane e balançou as redes para o Galo.
Pênaltis
Stefane pegou o primeiro pênalti do Atlético-MG e, depois, Carol Baiana converteu a cobrança, colocando o Santos em vantagem. Na sequência, ambas as equipes perderam o segundo pênalti. Hingredy, para o Galo, e Júlia, para o Peixe, acertaram o travessão.
Posteriormente, Karen Cristina anotou o primeiro gol do Atlético-MG, e Pardal fez para o Santos. Bárbara Melo converteu a quarta cobrança do Atlético-MG, e Larissa Vasconcelos isolou para as Sereias da Vila. Depois, Kélen e Lary converteram e levaram a decisão para as alternadas.
Ju Pacheco bateu o sexto pênalti e marcou o quarto gol do Galo. Leidiane, na sequência, empatou para o Santos. Stefane defendeu a sétima cobrança das mineiras e colocou o time praiano perto da final. Nath Pitbull converteu, fez o quinto gol e classificou as Sereias da Vila para a final.