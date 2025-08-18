Topo

Santos tem dia livre após goleada do Vasco e se reapresenta na terça-feira

18/08/2025 14h16

Após a goleada sofrida por 6 a 0 contra o Vasco, no Morumbis, o elenco do Santos tem a segunda-feira livre para descanso. A folga já estava prevista na programação semanal do Peixe, independente de qual fosse o resultado da partida do último domingo.

Os jogadores do Santos, portanto, terão o dia de folga para digerir o mau resultado, recolocar a cabeça no lugar e recuperar as energias depois da dura derrota amargada no fim de semana.

A reapresentação do Santos está marcada para esta terça-feira, no CT Rei Pelé. O grupo, então, iniciará a preparação para o confronto diante do Bahia, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A goleada histórica sofrida para o Vasco causou efeitos imediatos no Santos. A diretoria demitiu o técnico Cleber Xavier, que já vinha pressionado no cargo. Agora, o Peixe está no mercado em busca de um novo comandante. Sampaoli e Tite, este último muito pela permanência de sua comissão, estão no radar do clube.

Como não disputa a Libertadores, o Santos terá a semana livre para se preparar para o embate. Durante o período, quem deve comandar as atividades da equipe é o auxiliar César Sampaio ou até mesmo Matheus Bachi, mantido na comissão do Alvinegro Praiano.

O Santos visita o Bahia neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Caso a diretoria não acerte com nenhum treinador até lá, a tendência é que César Sampaio comande a equipe no confronto.

O Santos voltou a se aproximar da zona de rebaixamento após o pessimo resultado do último domingo. O Alvinegro Praiano ocupa a 15ª colocação na tabela, com 21 pontos - tem apenas dois a mais que o Vitória, que abre o Z4.

