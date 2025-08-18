Topo

Santa Cruz cede empate ao Altos pela ida das oitavas da Série D

18/08/2025

O Santa Cruz empatou com o Altos por 1 a 1, nesta segunda-feira, pela partida de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, na Arena de Pernambuco, no Recife (PE). William Alves marcou para a equipe mandante, enquanto Mikael anotou a favor dos visitantes.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, às 18h (de Brasília), no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI). Em caso de nova igualdade no placar, a vaga às quartas de final será decidida nos pênaltis.

Veja como foi Santa Cruz x Altos

O Santa Cruz abriu o placar aos nove minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Willian Júnior, William Alves subiu na primeira trave e desviou de cabeça para o fundo da rede.

Já aos 28 minutos da etapa complementar, Mikael recebeu cruzamento de Caio Felipe e mandou de peito para o gol, empatando a partida no Recife.

