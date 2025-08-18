Sampaoli é favorito, mas Santos quer escutar Tite em busca por novo técnico; veja detalhes

O Santos já avalia quais serão seus próximos passos no mercado para substituir Cleber Xavier, demitido do comando da equipe no último domingo após a goleada de 6 a 0 sofrida contra o Vasco no Morumbis. Jorge Sampaoli é o grande favorito a substituir Cleber no Peixe, mas a diretoria também gosta do nome de Tite e quer escutar o treinador para saber se existe ou não a possibilidade dele assumir o time.

Como revelado pela Gazeta Esportiva no começo de agosto, o Santos já havia entrado em contato com Sampaoli no primeiro cenário de pressão sobre Cleber Xavier, mesmo após a vitória sobre o Juventude. O Alvinegro Praiano sondou o treinador argentino para entender alguns detalhes, como potenciais valores e ambições.

Com a demissão de Cleber Xavier no último domingo, a tendência é que as conversas para a chegada de Sampaoli sejam intensificadas. A sondagem deve evoluir para uma proposta oficial, uma vez que o Santos tem pressa para definir a situação com o argentino - o que não existia anteriormente, já que o Peixe possuía um técnico empregado.

Sampaoli, assim, é o favorito para assumir o comando do Santos. O argentino é o principal alvo da diretoria santista, mas clube e treinador terão de negociar para chegar às vias de fato e costurar um acordo. Caso isso aconteça, a tendência é que ele retorne ao clube. A volta do argentino só não deve ser consumada se as partes não chegarem a um consenso.

Sampaoli é favorito para assumir o Santos

O comandante argentino é um velho conhecido do Peixe. Ele passou pelo clube em 2019. Ao todo, foram 63 partidas, com 35 vitórias, 13 empates e 15 derrotas, além de 102 gols marcados e 55 sofridos. Na oportunidade, foi vice-campeão brasileiro.

Desde então, Sampaoli passou por Atlético-MG, Olympique de Marselha, Sevilla, Flamengo e Rennes, onde estava até o final de janeiro deste ano. No momento, está livre no mercado, o que facilitaria uma possível volta ao Santos.

Outro nome especulado no Santos foi o de Juan Pablo Vojvoda, que deixou o Fortaleza recentemente e está livre no mercado. O treinador, contudo, já sinalizou ao Peixe e aos demais clubes do futebol brasileiro que não tem interesse em assumir uma equipe no momento e só deseja voltar à ativa na próxima temporada.

SANTOS QUER OUVIR TITE APÓS MANUTENÇÃO DE COMISSÃO

Apesar de Sampaoli ser o favorito para assumir o comando do Santos, a diretoria alvinegra também sonha com outro nome nos bastidores: Adenor Leonardo Bachi, o Tite. As especulações de uma possível chegada do treinador ganharam força após a manutenção da comissão técnica de Cleber Xavier, com a permanência dos auxiliares Matheus Bachi e Vinicius Marques e do preparador Fabio Mahseredjian.

A Gazeta Esportiva apurou que o Santos tem o desejo de ouvir se Tite estaria ou não disposto a assumir o comando técnico da equipe. O cenário, entretanto, é considerado difícil. O técnico tem uma cirurgia no joelho já marcada, o que o impossibilitaria de trabalhar pelo menos pelas próximas semanas. Além disso, Adenor não estaria disposto a aceitar a pressão de trabalhar em equipes que vivem situação complicada, como é o caso do Peixe.

Ainda não houve nenhum tipo de contato oficial do Santos com o estafe de Tite. Há apenas o desejo da alta cúpula do Peixe. Uma possível chegada do comandante, contudo, ainda não está descartada, sobretudo pela manutenção de membros da comissão técnica que o acompanharam por muitos anos.

O Santos, assim, deve tentar sondar Tite para entender se existe ou não a possibilidade do técnico assumir a equipe. Para isso, porém, a diretoria do clube teria que convencê-lo a voltar à ativa e fazê-lo mudar de ideia sobre comandar um time que passa por uma fase difícil e está, no atual momento, brigando contra o rebaixamento.

Tite esteve muito próximo de retornar ao Corinthians em abril deste ano, mas encerrou as negociações com o clube e fazer uma pausa momentânea na carreira para cuidar da saúde física e mental. Três meses depois, já em meados de julho, o treinador atualizou o quadro clínico e disse estar se sentindo bem.

O treinador está livre no mercado desde que foi demitido do Flamengo, em setembro de 2023.

Por ora, enquanto a diretoria do Santos não chega a uma definição, o auxiliar César Sampaio deve treinar a equipe nos próximos dias. Caso não haja nenhum acerto até o fim de semana, ele deve ser o comandante do Peixe contra o Bahia, neste domingo, às 16h (de Brasília), no primeiro desafio depois da demissão de Cleber Xavier.