Sampaoli confirma disposição para assumir, mas pede reforços à diretoria do Santos

O técnico Jorge Sampaoli se manifestou de forma oficial pela primeira vez após ter seu nome ligado ao Santos, que demitiu Cleber Xavier no último domingo. O treinador argentino se disse disposto a retornar ao clube, mas exigiu um esforço da diretoria para a chegada de reforços.

"É um orgulho que o clube me procure e um grande desafio. Estou disposto a assumir, mas pedi à diretoria que faça um esforço com os reforços para consolidar um bom projeto esportivo", afirmou o treinador em entrevista ao jornalista César Luis Merlo.

Jorge Sampaoli é o favorito a substituir Cleber no Peixe. Como explicado pela Gazeta Esportiva no começo de agosto, o Santos já havia entrado em contato com o argentino no primeiro cenário de pressão sobre Cleber Xavier, após a atuação ruim da equipe na vitória sobre o Juventude. O Alvinegro Praiano sondou o treinador argentino para entender alguns detalhes, como potenciais valores e ambições.

Com a demissão de Cleber Xavier, a tendência é que as conversas para a chegada de Sampaoli sejam intensificadas. A sondagem deve evoluir para uma proposta oficial, uma vez que o Santos tem pressa para definir a situação do novo treinador - o que não existia anteriormente, já que o Peixe possuía um técnico empregado.

O Santos Futebol Clube comunica a saída do técnico Cleber Xavier. O clube agradece os serviços prestados pelo treinador e deseja sorte na sequência da carreira. pic.twitter.com/gbzTQj3kYe ? Santos FC (@SantosFC) August 17, 2025

O comandante argentino é um velho conhecido do Santos. Ele passou pelo clube em 2019. Ao todo, foram 63 partidas, com 35 vitórias, 13 empates e 15 derrotas, além de 102 gols marcados e 55 sofridos. Na oportunidade, foi vice-campeão brasileiro.

Desde então, Sampaoli passou por Atlético-MG, Olympique de Marselha, Sevilla, Flamengo e Rennes, onde estava até o final de janeiro deste ano. No momento, está livre no mercado, o que facilitaria uma possível volta ao Santos.

Além de Sampaoli, outros nomes também são especulados no Peixe. Tite é um nome que agrada à diretoria, mas o cenário para sua possível chegada é visto como difícil. Já Vojvoda sinalizou que só tem interesse em voltar à ativa na próxima temporada. Ramón Díaz, por sua vez, foi procurado, mas negou o convite.