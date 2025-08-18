Presidente da CBF 'abre portas' para Ronaldo e cita Neymar: 'Depende dele'

O presidente da CBF, Samir Xaud, "abriu as portas" da entidade a Ronaldo Fenômeno, que tentou se candidatar ao cargo em meio ao processo de afastamento de Ednaldo Rodrigues. O dirigente, que falou à RomárioTV, ainda detalhou o papo que teve com o ex-atacante durante o Mundial de Clubes e falou sobre Neymar.

Nesse papo [com Ronaldo], que foi muito bom, deixei as portas abertas para o que ele puder colaborar com a nossa gestão. Foi passada uma borracha no que aconteceu na campanha referente a algumas coisas que ele falou — entendi ele perfeitamente. Ele também me entendeu perfeitamente: aquele momento era muito conturbado e precisávamos tomar uma decisão mais rápida e definitiva Samir Xaud, à RomárioTV

O que mais ele falou?

Neymar. "É um grande jogador. É ídolo, craque e, quando está em forma, faz a diferença. Já provou isso em vários jogos da seleção: ele carregava nossa seleção porque quebra qualquer linha de defesa. Nós torcemos para que volte o futebol dele, mas isso depende muito dele, e falo isso não só dele, mas de todos os jogadores que querem chegar à seleção."

Gramado natural x sintético. "Cabe reflexão a respeito do assunto. Eu, como médico do esporte, já vi muitas lesões em gramados sintéticos, até pela questão de travar — não há maleabilidade do gramado natural. Mas também tem o outro lado: atletas se machucam em gramados naturais. É uma questão delicada e que estamos vendo com carinho. Começamos a discutir internamente sobre isso, mas vai além do querer do presidente ou da CBF, tem que ser algo conversado com os clubes."

Racismo na América do Sul. "Já tive um primeiro contato com o Alejandro [presidente da Conmebol] sobre esse assunto. Vamos trabalhar em conjunto para evitar esse tipo de situação e punir com cada vez mais rigor esses atos de racismo no futebol."

Brasil entre os 3 times que podem ser campeões? "Eu coloco o Brasil aí, até por todo o trabalho que está sendo feito e pelos jogadores que temos. Passamos um tempo com expectativa baixa por conta dos resultados, mas é um novo momento tanto da parte de campo quanto fora dele. Nas minhas falas, quando comecei a conversar com imprensa, sempre falei: nosso 1º objetivo é entrar na CBF e colocar o administrativo nos eixos. Isso se propagaria para dentro de campo, e é o que está acontecendo."