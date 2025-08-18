Saiba como está a situação dos times brasileiros na Libertadores e na Sul-Americana

Os torneios sul-americanos chegam a mais uma rodada decisiva neste meio de semana e sete times brasileiros entrarão em campo em busca de uma vaga nas quartas de final. Pela Libertadores, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Internacional e Botafogo são os representantes do País, enquanto na Sul-Americana restam apenas Fluminense e Atlético-MG. Confira a seguir como está a situação de cada equipe:

SÃO PAULO

O primeiro time brasileiro a decidir sua vida na Libertadores será o São Paulo. A equipe do Morumbi joga em casa diante do Atlético Nacional precisando de uma vitória simples. O empate leva a decisão para os pênaltis após a igualdade sem gols em Medellín. Triunfo dos visitantes por qualquer placar classifica os colombianos.

Data: terça-feira, 19 de agosto.

Horário: 21h30.

Local: MorumBis, em São Paulo.

FLAMENGO E INTERNACIONAL

Único confronto brasileiro das oitavas de final da Libertadores terminou com vitória rubro-negra no Maracanã por 1 a 0. Se houver empate no Beira-Rio, os cariocas avançam. A equipe colorada, por sua vez, precisa vencer por dois gols ou mais de diferença para se classificar no tempo normal. Uma vitória gaúcho por 1 a 0, 2 a 1, 3 a 2 e assim por diante leva a decisão para os pênaltis.

Data: quarta-feira, 20 de agosto.

Horário: 21h30.

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre.

BOTAFOGO

Assim como o rival Flamengo, o atual campeão da Libertadores ganhou a primeira partida em seus domínios por 1 a 0 contra a LDU. No entanto, agora terá de enfrentar a altitude de 2.850 metros de Quito. O empate classifica o Botafogo, vitória equatoriana por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Os donos da casa precisam ganhar por dois ou mais gols para avançar diretamente nos 90 minutos.

Data: quinta-feira, 21 de agosto.

Horário: 19h.

Local: Estádio Casa Blanca, em Quito.

PALMEIRAS

Com ampla vantagem no marcador, o Palmeiras recebe o peruano Universitario no Allianz Parque para confirmar a classificação às quartas de final. Na ida, em Lima, vitória por 4 a 0. Desta forma, os palmeirenses podem perder por até três gols de diferença que, ainda assim, estarão na próxima fase. Os peruanos precisam ganhar por quatro gols para que a decisão vá aos pênaltis, uma vitória por 5 a 0, 6 a 1, 7 a 2 daria a classificação ao Universitario no tempo normal.

Data: quinta-feira, 21 de agosto.

Horário: 21h30.

Local: Allianz Parque, em São Paulo.

FLUMINENSE

Na Sul-Americana, o Fluminense tem situação mais confortável após levar a melhor sobre o América em Cali por 2 a 1. O empate em casa dá a vaga aos comandados de Renato Gaúcho, assim como qualquer vitória. Os colombianos precisam ganhar por um de diferença para obrigar uma decisão nos pênaltis. Se vencerem por dois gols ou mais, estarão classificados nos 90 minutos.

Data: terça-feira, 19 de agosto.

Horário: 21h30.

Local: Maracanã, no Rio.

ATLÉTICO-MG

Os mineiros vivem uma situação um pouco diferente. Na ida, ganharam em casa por 2 a 1 do Godoy Cruz. Agora, terão de jogar na Argentina, bastando um empate para a conquista da vaga nas quartas de final. Os argentinos têm de ganhar por um gol de vantagem para levar o jogo para os pênaltis. Um triunfo do Godoy Cruz por dois gols ou mais de diferença dá um lugar na próxima fase aos argentinos ainda no tempo normal.

Data: quinta-feira, 21 de agosto.

Horário: 19h.

Local: La Bodega, em Mendoza.