RW Essen x Borussia Dortmund pela Copa da Alemanha: onde assistir, estatísticas, histórico e escalações

O Borussia Dortmund vista o RW Essen, nesta segunda-feira, dia 17 de agosto de 2025, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Essen, em duelo válido pela 1ª fase da Copa da Alemanha.

A partida transmitida por Xsports e Disney+, coloca frente a frente um tradicional clube das divisões inferiores do futebol alemão e um dos gigantes da Bundesliga, em um confronto típico do torneio, que abre espaço para possíveis zebras e grandes histórias.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir RW Essen x Borussia Dortmund ao vivo?

TV: Xsports (TV por assinatura)

Pay-per-view: Disney+

Como chega o Borussia Dortmund para o confronto?

O Borussia Dortmund inicia a temporada 2025/26 na DFB-Pokal em busca do seu sexto título na competição. Sob o comando de Niko Kovac, que assumiu o clube em janeiro substituindo Nuri Sahin, o time chega com expectativas altas depois de terminar a Bundesliga na quarta posição.

O time também chega em bom ritmo após uma série de amistosos e participação no Mundial de Clubes, com cinco vitórias e um empate em oito partidas, mostrando evolução na preparação para o ano.

Como chega o RW Essen para o confronto?

O Rot-Weiss Essen estreia na DFB-Pokal diante do Borussia Dortmund, em casa, buscando superar o histórico recente negativo da competição, já que caiu na primeira rodada nas últimas duas edições.

O time da terceira divisão da Alemanha ocupa a 12ª posição na tabela após dois empates, mas chega confiante graças a uma sequência de 11 jogos invictos como mandante.

Histórico de confronto entre RW Essen x Borussia Dortmund

Ao todoso, RW Essen e Borussia Dortmund se enfrentaram três vezes. São duas vitórias do Dortmund, contra uma do RW Essen. No total, são 11 gols marcados e cinco sofrios pelos aurinegros. Na única vez que se enfrentaram pela Copa da Alemanha, na temporada 2008/2009, o Borussia venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

RW ESSEN: Wienand; Alonso, Schultz, Kraulich; Safi, Moustier, Gjasula, Bouebari; Arslan,Musel;Martinovic. Técnico: Uwe Koschinat.

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Mane, Anton, Bensebaini; Ryerson, Gross,Sabitzer, Bellingham, Svensson; Guirassy, Adeyemi.



Técnico: Niko Kovac.

Ficha técnica de RW Essen x Borussia Dortmund

Jogo: RW Essen x Borussia Dortmund



Campeonato: 1ª fase da Copa da Alemanha



Data: 17 de agosto de 2025, segunda-feira



Horário: 15h45 (de Brasília)



Local: Estádio Essen, em Essen (Alemanha)



Onde assistir: Xsports (TV por assinatura) e Disney+