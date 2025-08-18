Ramón Díaz é procurado pelo Santos, mas recusa convite; veja detalhes

O Santos está no mercado em busca de um novo treinador após a demissão de Cleber Xavier. Membros da diretoria do clube procuraram Ramón Díaz, ex-técnico do Corinthians, mas receberam uma negativa e ouviram que o treinador está comprometido com o projeto da equipe que comanda atualmente: o Olimpia, do Paraguai.

Ramón Díaz agradeceu o convite e o interesse do Santos, mas não quis abrir conversas com o Peixe por priorizar uma permanência no Olimpia neste momento.

A informação sobre a investida do clube santista por Ramón foi inicialmente divulgada pelo Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Ramón Díaz já havia sido procurado anteriormente pelo Santos. Filho e auxiliar do treinador, Emiliano Díaz chegou a se reunir com a diretoria do Peixe antes da chegada de Cleber Xavier e após a demissão de Pedro Caixinha. Na época, também não houve sequer uma proposta oficial.

A família Díaz deixou o Corinthians no final de abril de 2025 com 31 vitórias, 13 empates e 16 derrotas em 60 jogos, além do título do Campeonato Paulista, que tirou o rival da fila. Em julho deste ano, Ramón e Emiliano assumiram o comando do Olimpia, onde somam duas vitórias, dois empates e dois reveses.

O Santos está ativo no mercado na busca por um novo treinador. O Alvinegro Praiano tem Jorge Sampaoli como amplo favorito, mas também gosta do nome de Tite. Uma possível contratação do treinador ganhou força após a manutenção da comissão técnica, mas o cenário é considerado difícil.

Com a demissão de Cleber Xavier, a diretoria do Alvinegro Praiano tem pressa para definir um novo comandante. O desejo inicial é já ter um novo treinador à beira do gramado no duelo contra o Bahia, no próximo fim de semana, mas o clube não vê um panorama fácil no mercado.

Outro nome especulado no Santos foi o de Juan Pablo Vojvoda, que deixou o Fortaleza recentemente e está livre no mercado. O treinador, contudo, já sinalizou ao Peixe e aos demais clubes do futebol brasileiro que não teria interesse em assumir uma equipe no momento e só quer voltar à ativa na próxima temporada.

Por ora, enquanto a diretoria do Santos não chega a uma definição, o auxiliar César Sampaio deve treinar a equipe nos próximos dias. Caso não haja nenhum acerto até o fim de semana, ele deve ser o comandante do Peixe contra o Bahia, neste domingo, às 16h (de Brasília), no primeiro desafio depois da demissão de Cleber Xavier.