Rafael Tolói pode jogar a Libertadores? Entenda situação do reforço do São Paulo

Rafael Tolói pode jogar a Libertadores? Desde que foi confirmado como novo reforço do São Paulo, o zagueiro tem sido protagonista de uma grande dúvida dos torcedores, ansiosos para vê-lo em campo novamente com a camisa tricolor.

Tolói já vem treinando com o restante do elenco no CT da Barra Funda, mas não estará à disposição do técnico Hernán Crespo para o duelo decisivo desta terça-feira, contra o Atlético Nacional, da Colômbia, no Morumbis, pela volta das oitavas de final da Libertadores.

De acordo com o regulamento da Conmebol, o São Paulo só poderá fazer mudanças na lista de inscritos para o torneio se avançar para as quartas de final. Ou seja, para Rafael Tolói disputar a Libertadores, o Tricolor terá de eliminar o Atlético Nacional.

Confirmando sua ida para as quartas de final, o São Paulo poderá realizar três mudanças na lista de inscritos na Libertadores. Ou seja, para Tolói entrar na relação, um atleta teria de ser sacado.

Os clubes ainda podem fazer outras três trocas caso se classifiquem para as semifinais da Libertadores.

Mesmo se pudesse ser inscrito de imediato, Rafael Tolói não enfrentaria o Atlético Nacional nesta terça-feira pelo fato de estar parado desde maio, quando disputou seu último jogo oficial pela Atalanta, da Itália.

O zagueiro naturalizado italiano, campeão da Eurocopa pelo país, em 2020, precisará de tempo para se recondicionar fisicamente antes de fazer sua reestreia com a camisa do São Paulo após dez anos atuando na Europa.