Rafael projeta duelo contra o Atlético Nacional e destaca torcida do São Paulo: "Jogador a mais dentro de campo"

São Paulo terá um importante compromisso pela frente nesta terça-feira. O Tricolor enfrenta o Atlético Nacional, da Colômbia, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Morumbis. O goleiro Rafael projetou o embate com os colombianos e destacou a importância da torcida durante os 90 minutos.

"A nossa preparação foi toda voltada para que a gente possa, nessa terça-feira, fazer um grande jogo. A expectativa é que a gente possa ter um jogador mais dentro de campo, que é o torcedor. O Morumbi vai estar lotado, aquela festa maravilhosa. Tenho certeza de que nós vamos fazer um grande jogo e vamos fazer o nosso melhor dentro de campo para sair com essa tão sonhada classificação para as quartas de final da Libertadores", analisou Rafael em entrevista ao site oficial do clube.

"O clima que a gente deixa ali do estádio já contagia todo mundo. Não tem como uma pessoa não ficar contagiada com todo o clima que acontece antes e durante a partida. Tenho certeza que o nosso torcedor, como sempre, vai fazer uma grande festa e vai nos ajudar. Ele é um jogador a mais dentro de campo", acrescentou.

No Morumbis, o São Paulo precisa de uma vitória simples sobre o Atlético Nacional, após o empate sem gols no jogo de ida, para garantir vaga nas quartas de final da Libertadores. Em caso de uma nova igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis.

"Tem uns 90 minutos para poder fazer um grande jogo, com muita intensidade, é claro, mas com a cabeça bem centrada, tranquila no que nós temos que fazer para que a gente possa sair com a vitória. O time adversário também tem muita qualidade, então acho que nós temos que continuar com a nossa identidade, com a nossa intensidade dentro de campo e eu acho que isso vai fazer a nossa diferença junto com o nosso torcedor dentro da nossa casa", finalizou.