Raça Brasileiro de Hipismo é protagonista do Longines São Paulo Horse Show

18/08/2025 23h40

A  Longines São Paulo Horse Show, 35º Indoor da Sociedade Hípica Paulista, começa nesta terça-feira e segue até domingo. Os cavalos da raça Brasileiro de Hipismo são os protagonistas do evento.

Montaria da maioria dos mais de 500 conjuntos (cavalo/cavaleiro), BH vem marcando presença no circuito internacional, com destaques em Olimpíadas, Mundiais e Jogos Pan-americanos. Primavera e Montana e Miss Blue, por exemplo, o representaram o Brasil nos Jogos de Paris.

Nas principais competições em solo brasileiro, cerca de 80% dos cavalos são de criação nacional. Ao mesmo tempo, a criação de cavalos de esporte está cada vez mais globalizada com inseminação artificial. 

"Com o avanço da inseminação artificial, transferência de embrião, todo processo genético, inclusive, clones, a gente conseguiu evoluir muito com a criação aqui no Brasil. Também devemos isso à Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo de Hipismo (ABCCH) que abriu as portas para esse choque genético com os melhores garanhões do mundo e usando nossas melhores éguas. Então, o avanço e a carga genética que a gente tem hoje no Brasil é muito muito parelha com a produção lá fora", comentou o cavaleiro Tony Fortino.

Stephan, campeão do GP na 31ª edição do Indoor SHP em 2021 com a égua Primavera e atual líder do ranking brasileiro Senior Top, vem diretamente da Europa e é um dos cavaleiros em pista. O maior vencedor na história da competição é José Roberto Reynoso Fernandez Filho, tetracampeão do GP Indoor e que briga pelo penta montando cavalos BH. 

