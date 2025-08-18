PVC: Como Diniz liberou Coutinho e fez o Vasco amassar o Santos no Morumbis

Fernando Diniz fez o Vasco variar de esquema para dar total liberdade a Philippe Coutinho no histórico 6 a 0 sobre o Santos, explicou o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

Segundo PVC, o Vasco jogou no 4-2-3-1 e se defendeu no 4-4-2 justamente para liberar Coutinho de responsabilidades defensivas. O camisa 11 fez dois dos seis gols.

Como o Vasco joga, como ele constrói o jogo? O Hugo Moura, na saída do João Victor, que foi pro CSKA, foi definido como zagueiro. Tinha o Lucas Oliveira no banco, mas a opção do Diniz foi pelo Hugo Moura, porque é a opção do passe. E funcionou nesse jogo contra o Santos.

O Piton dá largura para o campo pela esquerda e o David entra na diagonal. Mas o Paulo Henrique também sobe pela direita, porque o Jair pode entrar entre os zagueiros para fazer saída de três. O Paulo Henrique passa e o Rayan vem por dentro; ele entra na diagonal e o Rayan vem por fora. Então, 4-2-3-1 é a maneira como o time constrói o jogo. E por que o Coutinho tem tanta facilidade para jogar? Porque ele é livre.

Com o Vasco defendendo no 4-4-2, sobra na frente o Nuno Moreira, que jogou como centroavante de movimentação, diferente do Vegetti; então perdeu a bola, voltam as duas linhas de quatro e o Coutinho fica solto, livre, porque ele já não tem perna pra voltar. Ele vai encostar no primeiro volante, marcar a saída de bola, mas ele não tem a mesma obrigação defensiva dos pontas e volantes.

É assim que o Vasco jogou e funcionou contra o Santos.

Paulo Vinícius Coelho

Artilheiro do Vasco no Brasileirão, Vegetti estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele é o vice-artilheiro do campeonato, com 10 gols.

