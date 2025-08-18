Promessas do tênis brasileiro ganham convites para SP Open

O SP Open confirmou, nesta segunda-feira, mais dois nomes para a chave principal de simples: Victória Barros e Nauhany Silva, duas jovens promessas brasileiras no tênis. O torneio acontece entre os dias 6 e 14 de setembro, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

NANÁ E VICTORIA NA CHAVE PRINCIPAL DO SP OPEN 2025! ?? A futuro do tênis feminino está aqui! Nauhany Silva e Victoria Barros recebem os dois primeiros convites da chave principal do SP Open e estão garantidas no seu primeiro WTA da carreira! pic.twitter.com/TGGfJ6XfTB ? SP Open (@spopenoficial) August 18, 2025

Conheça as jovens tenistas

Victória Barros, de 15 anos, está entre as 25 melhores juvenis do mundo e é um dos principais nomes da nova geração de tenistas brasileiros. Atualmente, a jovem treina na França, na academia de Patrick Mouratoglou, ex-técnico de Serena Williams.

Em 2024, Victória conquistou seus primeiros pontos no ranking mundial e disputou, pela primeira vez, um torneio profissional, o W15 de Monastir, onde alcançou a semifinal. O SP Open será o primeiro WTA 250 de sua carreira.

"Estou muito feliz em poder participar do meu primeiro WTA e justamente em casa, no Brasil, com a torcida e as pessoas que gostam de mim. Vai ser uma experiência incrível, estou super preparada e sei que vou me divertir muito", contou.

Em 2024, Nauhany Silva, mais conhecida como Naná, se tornou a primeira tenista nascida em 2010 a aparecer no ranking da WTA. Naná vem de uma boa campanha no torneio juvenil de Wimbledon, se tornando a terceira tenista a chegar às oitavas de final em um Grand Slam dessa categoria. Antes, apenas Bia Haddad e Victória Barros tinham atingido o feito.

"Estou muito feliz em jogar um torneio deste nível em casa. É muito gratificante poder jogar com a minha família e meus amigos me apoiando, vai ser uma semana muito especial, ainda mais em um lugar como o Villa Lobos, onde eu jogava quando era menor", disse Naná.

"Vai ser uma oportunidade única do público ver em primeira mão o futuro do tênis feminino, assim como será especial elas jogarem o primeiro WTA da carreira delas ao lado da família e amigos. Torço para que elas aproveitem essa primeira experiência e usem o SP Open para acelerar a transição delas para o circuito profissional", declarou Luiz Carvalho, Diretor do SP Open.

Na chave principal do SP Open, nomes como Bia Haddad, Laura Pigossi, Ajla Tomljanovic e Alex Eala também foram anunciados. O torneio marca o retorno de São Paulo ao calendário da WTA após 25 anos sem receber um torneio.

As últimas vagas da chave principal serão preenchidas por mais quatro tenistas do qualifying e outros dois convites, que ainda não foram anunciados. A fase classificatória acontece entre os dias 6 e 7 de setembro, com entrada gratuita, mas será necessário fazer a reserva de ingressos.