Pré-venda exclusiva de ingressos para o UFC Rio abre nesta segunda

O UFC retorna ao Rio de Janeiro em 11 de outubro, com card liderado por Charles do Bronxs, e os fãs de MMA podem garantir hoje a presença na Farmasi Arena para o evento.

O que aconteceu

A pré-venda dos ingressos abre às 12h (de Brasília) desta segunda. Não haverá preço promocional, apenas valor único.

Clientes UFC Fight Pass têm acesso exclusivo. Os assinantes recebem o código de acesso por email. É possível assinar o plano no UOL Play por R$ 24,90 por mês.

Cada CPF pode comprar até quatro ingressos. A compra é feita pelo site da Ticketmaster.

Não assinantes do Fight Pass têm que esperar pelo menos um dia para adquirirem as entradas. Uma segunda pré-venda será aberta às 10h de amanhã para fãs que se cadastraram no site do UFC, e a venda geral se inicia no mesmo horário de quarta, dia 20.

Charles Oliveira encabeça o evento no Rio de Janeiro. Ele busca se reerguer após a derrota para Topuria na disputa pelo cinturão. O ex-campeão encara Rafael Fiziev, do Azerbaijão, em luta de integrantes do top 10 do peso leve —o brasileiro é o quarto do ranking, e o rival, o décimo.

UFC Rio de Janeiro

Data: 11 de outubro de 2020

Local: Farmasi Arena, no Rio de Janeiro