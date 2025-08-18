Topo

Esporte

Pré-venda exclusiva de ingressos para o UFC Rio abre nesta segunda

Charles Oliveira comemora sua vitória contra Beneil Dariush no UFC 289 - Jordan Jones/Getty
Charles Oliveira comemora sua vitória contra Beneil Dariush no UFC 289 Imagem: Jordan Jones/Getty
do UOL

Do UOL, em São Paulo

18/08/2025 05h30

O UFC retorna ao Rio de Janeiro em 11 de outubro, com card liderado por Charles do Bronxs, e os fãs de MMA podem garantir hoje a presença na Farmasi Arena para o evento.

O que aconteceu

A pré-venda dos ingressos abre às 12h (de Brasília) desta segunda. Não haverá preço promocional, apenas valor único.

Clientes UFC Fight Pass têm acesso exclusivo. Os assinantes recebem o código de acesso por email. É possível assinar o plano no UOL Play por R$ 24,90 por mês.

Assinante UOL Play tem acesso exclusivo à pré-venda do maior evento de luta no Brasil. Assine UOL Play Fight Pass e garanta o seu lugar

Cada CPF pode comprar até quatro ingressos. A compra é feita pelo site da Ticketmaster.

Não assinantes do Fight Pass têm que esperar pelo menos um dia para adquirirem as entradas. Uma segunda pré-venda será aberta às 10h de amanhã para fãs que se cadastraram no site do UFC, e a venda geral se inicia no mesmo horário de quarta, dia 20.

Charles Oliveira encabeça o evento no Rio de Janeiro. Ele busca se reerguer após a derrota para Topuria na disputa pelo cinturão. O ex-campeão encara Rafael Fiziev, do Azerbaijão, em luta de integrantes do top 10 do peso leve —o brasileiro é o quarto do ranking, e o rival, o décimo.

UFC Rio de Janeiro

Data: 11 de outubro de 2020
Local: Farmasi Arena, no Rio de Janeiro

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Abel ainda não cede publicamente a apelo de Leila sobre renovar contrato

Dorival tem respiro com semana livre antes de reencontrar Diniz pós-seleção

Mirassol x Cruzeiro: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Bruno Henrique ou Pedro? A 'dúvida boa' de Filipe Luís para decisão do Fla

Após quatro anos, Crespo vai finalmente 'conhecer' Morumbis em Libertadores

Neymar detona atitude do Santos: como time reagiu após goleadas pesadas?

Pré-venda exclusiva de ingressos para o UFC Rio abre nesta segunda

Veja quem foi bem e quem foi mal no Palmeiras na vitória sobre o Botafogo

Maik aproveita chance e pode ser solução caseira para preencher lacuna do São Paulo

Vitinho tem bons números em estreia e vira esperança no ataque do Corinthians após desfalques

Sampaoli é favorito, mas Santos quer escutar Tite em busca por novo técnico; veja detalhes