Portuguesa oficializa empréstimo de atacante ao Londrina

A Portuguesa comunicou nesta segunda-feira o empréstimo do atacante Cristiano ao Londrina, com vínculo até o final da temporada. Ao término do contrato, que não tem cláusula de compra estipulada, o atleta retornará à Lusa.

Contratado no segundo semestre de 2024, Cristiano, de 38 anos, disputou 34 partidas com a camisa da Portuguesa e marcou 14 gols.

Com a eliminação precoce na Série D do Brasileirão para o Mixto, a Lusa não tem mais jogos oficiais a serem disputados neste ano. Deste modo, o clube decidiu ceder Cristiano à equipe paranaense.

O Londrina disputa a Série C e está, atualmente, na quarta posição, na briga pelo acesso à segunda divisão.