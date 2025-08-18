Piastri ganha arquibancada com seu nome para GP da Austrália de F1 em 2026

MELBOURNE (Reuters) - O líder da Fórmula 1, Oscar Piastri, terá uma arquibancada com seu nome no Grande Prêmio da Austrália, que abre a temporada no ano que vem, quando o piloto da McLaren poderá voltar para casa como campeão mundial.

O piloto de 24 anos nascido em Melbourne, que ainda não subiu ao pódio do Albert Park em três tentativas, lidera à frente do companheiro de equipe britânico Lando Norris por nove pontos após 14 das 24 etapas da temporada.

Piastri já venceu mais corridas em uma única temporada do que qualquer outro piloto australiano desde o início do campeonato mundial em 1950, com seis até agora neste ano, além de três segundos lugares.

"É uma sensação muito surreal e nunca pensei que isso fosse acontecer, mas o apoio é incrível e mal posso esperar para ver tudo isso acontecer no próximo mês de março", disse ele em um comunicado do Grande Prêmio da Austrália.

A arquibancada ficará na reta principal, em frente aos boxes, com a atual arquibancada Fangio ampliada e dividida em duas.

Os campeões Jack Brabham e Alan Jones, juntamente com os pilotos de F1 aposentados Mark Webber e Daniel Ricciardo, também têm arquibancadas com seus nomes.

(Reportagem de Alan Baldwin em Londres)