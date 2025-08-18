Topo

Pelo Fluminense, Canobbio iguala temporada com mais gols na carreira

18/08/2025 19h00

Em sequência goleadora pelo Fluminense, Agustín Canobbio igualou a temporada com mais gols na carreira. Com três nos últimos cinco jogos, o uruguaio soma nove tentos no ano.

Canobbio alcançou a marca anteriormente apenas uma vez na carreira, quando defendia o Athletico-PR, em 2024. Na ocasião, disputou 48 jogos e deu mais sete assistências.

Para alcançar os nove gols pelo Fluminense, no entanto, Canobbio precisou de cinco partidas a menos do que na temporada anterior pela equipe paranaense.

No último sábado, Canobbio foi responsável pelo gol da vitória do Fluminense sobre o Fortaleza, por 2 a 1. O triunfo no Maracanã colocou o clube na oitava posição do Brasileiro, com 27 pontos.

O uruguaio deve iniciar a partida contra o América de Cali, nesta terça-feira. Após uma vitória por 2 a 1 no jogo de ida, o Fluminense encara os colombianos por uma vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

