Pantaleão será candidato à vice-presidência do CD do Corinthians e pode assumir a Comissão de Ética

Atual Superintendente de Negócios Jurídicos do Corinthians, Leonardo Pantaleão será candidato à vice-presidência do Conselho Deliberativo e, consequentemente, pode assumir a presidência da Comissão de Ética. O cargo está vago desde a renúncia de Roberson de Medeiros, conhecido como Dunga, no último dia 8 de agosto.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, Pantaleão decidiu concorrer à presidência do órgão na eleição extraordinária marcada para o próximo dia 25 de agosto, no Parque São Jorge. Além da presidência da Comissão de Ética, a reunião do Conselho Deliberativo decidirá o presidente do clube até o fim de 2026, quando se encerraria a gestão de Augusto Melo, que sofreu impeachment.

Se Pantaleão for eleito vice-presidente do CD e, consequentemente, presidente da Comissão de Ética, ele deixará a diretoria executiva do Timão. Porém, em caso de derrota, o dirigente permanecerá sob a chefia do Departamento Jurídico. Isso, claro, se Osmar Stabile for o escolhido para o mandato 'tampão'.

Além disso, Leonardo Pantaleão seria nomeado coordenador da reforma do estatuto, uma das prioridades de Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo.

Se eleito, Pantaleão será o responsável por liderar investigações e sugerir consequências referentes aos casos que estão em pauta na mesa da Comissão de Ética. No momento, há cerca de 26 casos sob apuração do órgão, incluindo a recente revelação dos gastos do ex-presidente Andrés Sanchez com o cartão corporativo do Corinthians e pedidos de expulsão do presidente destituído Augusto Melo. O caso das notas e cupons fiscais de supostos gastos pessoais na gestão Duilio Monteiro Alves, que, por ora, ainda não foram enviados à Ética, também pode ser investigado caso o órgão receba pedidos para tal.

O objetivo de Pantaleão, segundo informações obtidas pela reportagem, é 'zerar' todos os casos e deliberar as respectivas punições, se necessárias, até o final de 2026.

Panorama das eleições

Além do interino Osmar Stabile, Antônio Roque Citadini, conselheiro que já foi vice-presidente e diretor de futebol do clube, e o conselheiro André Castro, que promete investimento de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,3 bilhões), também serão candidatos à presidência da diretoria executiva.

Entretanto, há possibilidade de surgir um quarto nome. Trata-se de Pedro Luis Soares, secretário do Conselho de Orientação do Corinthians (Cori) e membro da chapa 11, Fiéis Escudeiros.

A candidatura ainda não está garantida. Segundo apurou a Gazeta Esportiva, Pedro estuda potencial de votos que ele poderia garimpar e se uma eventual participação na eleição fortaleceria candidatos que ele não apoia.