Palmeiras se despede de Marcos Rocha após sete temporadas: "Para sempre em nossa história"

18/08/2025 20h13

O lateral direito Marcos Rocha viajou nesta segunda-feira para Porto Alegre para finalizar a negociação com o Grêmio, clube que defenderá após deixar o Palmeiras depois de sete temporadas. O Verdão usou as redes sociais para se despedir do jogador de 36 anos, que estava no clube desde 2018.

"Vencedor, multicampeão e detentor de diversos recordes com a camisa do #MaiorCampeãoDoBrasil. Pra sempre em nossa história, Marcos Rocha! Hoje meu camisa 2 se despede do Verdão. Obrigado por tudo, Marcos Rocha!" agradeceu o Palmeiras.

O veterano se despediu do elenco, comissão técnica e diretoria na última semana. Ele posou ao lado das 12 taças que conquistou pelo clube e recebeu das mãos da presidente Leila Pereira uma placa em homenagem à sua passagem pelo Verdão.

Desde 2018 no Verdão, o lateral direito disputou 346 jogos pela equipe e levantou 12 troféus. Marcos Rocha conquistou três títulos do Campeonato Brasileiro (2018, 2022 e 2023), duas Copas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), quatro Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), uma Supercopa do Brasil (2023) e uma Recopa Sul-Americana (2022).

Nesta temporada, Marcos Rocha disputou apenas 17 jogos, sendo 13 deles pelo Campeonato Paulista. O jogador acabou perdendo espaço com a ascensão de Agustín Giay, que assumiu a titularidade na equipe do técnico Abel Ferreira, e com a chegada de Khellven, recém-contratado.

