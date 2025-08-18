Operário-PR x Avaí pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Operário-PR e Avaí entram em campo nesta terça-feira, 19 de agosto de 2025, às 19h30 (de Brasília), no Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). O duelo é válido pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Operário-PR x Avaí ao vivo?

TV: ESPN.



Streaming: Disney+.

Como o Operário-PR chega ao confronto?

Na Série B, o Operário-PR oscila durante a temporada. Atualmente, a equipe está na 14ª posição, com 26 pontos, quatro a mais que o Volta Redonda, primeiro time na zona de rebaixamento.

O Operário-PR venceu dois jogos, empatou dois e perdeu um nas últimas cinco partidas.

Como o Avaí chega ao confronto?

Já o Avaí está na parte de cima da tabela da Série B. A equipe está na nona posição do torneio, com 32 pontos, e caso vença, encosta no G4.

Nas últimas cinco partidas, são duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Histórico de confrontos

Fabiano Rateke / Avaí

O duelo desta terça-feira aconteceu apenas oito vezes na história. São quatro vitórias do Avaí, três triunfos do Operário-PR e um empate. Os dados são do ogol.

Veja o resumo dos últimos jogos:

- 16/04/2025: Avaí 1 x 0 Operário-PR (Série B)



- 09/08/2024: Avaí 1 x 0 Operário-PR (Série B)



- 14/04/2024: Operário-PR 1 x 0 Avaí (Série B)

Ingressos para Operário-PR x Avaí

Os valores dos ingressos variam de R$ 100,00 e R$ 200,00. O setor com o bilhete mais barato é a Arquibancada Geral Prata, enquanto o mais caro é a Arquibancada Inferior Ouro. Os visitantes tem o preço fixo de R$ 100,00. Mais informações em operarioferroviario.futebolcard.com.

Próximo jogo do Operário-PR

Paysandu x Operário-PR | Série B



Data e horário: 24/08 (domingo) | 16h



Local: Curuzu, Belém (PA)



Onde assistir: ESPN e Disney+.

Próximo jogo do Avaí

Avaí x Amazonas | Série B



Data e horário: 25/08 (segunda-feira) | 21h30



Local: Ressacada, Florianópolis (SC)



Onde assistir: ESPN e Disney+.

FICHA TÉCNICA



OPERÁRIO-PR x AVAÍ

Local: Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR)



Data: 18 de agosto de 2025 (Terça-feira)



Horário: 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)



Assistentes: Raphael de Albuquerque Lima (SP) e Denis Matheus Afonso Ferreira (SP)



VAR: Vinicius Furlan (SP)

OPERÁRIO-PR: Elias; Gabriel Souza, Miranda, Nilson Junior e Jefferson; Zuluga, Índio, Paraíba e Rodrigo Farofa; Ademilson e Boschilia



Técnico: Alex

AVAÍ: César; Vinicius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Douglas Teixeira; Vítor, Ricardo, Jamerson e Marquinhos Gabriel; Céber e Alef Manga



Técnico: Jair Ventura.