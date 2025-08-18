Onde vai passar Mirassol x Cruzeiro pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Mirassol e Cruzeiro duelam na noite de hoje, às 20h (de Brasília), no José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).
O Cruzeiro busca reabilitação após o tropeço da rodada passada, quando foi derrotado pelo Santos por 2 a 1, no Mineirão. A equipe comandada por Leonardo Jardim quer vencer para não se afastar da briga pela liderança.
O Mirassol, por sua vez, teve sua boa sequência interrompida justamente contra o líder do Brasileirão. Jogando no Maracanã, o time paulista foi superado pelo Flamengo pelo placar de 2 a 1.
Mirassol x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 18 de agosto, às 20h (de Brasília)
- Local: José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
- Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)