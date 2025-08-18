Neymar é maior culpado por 6 a 0? PVC e Casagrande divergem

De quem é a maior parcela de culpa pela goleada de 6 a 0 sofrida pelo Santos em casa diante do Vasco? No Fim de Papo, Casagrande e Paulo Vinicius Coelho discordaram sobre o tema.

O resultado bateu alguns recordes negativos para o clube da Vila, sendo a maior goleada sofrida em casa no Brasileirão e a maior goleada sofrida para o Vasco. Além disso, foi a derrota com resultado mais elástico de Neymar (já havia perdido de 4 a 0 duas vezes).

Casagrande: Neymar cede muito contra-ataque

O Neymar não tem mais explosão, não tem velocidade, ele precisa pegar a bola perto da área. Ele precisa jogar perto da área. O erro dele lá não complica o resto do time. Ele perde muito a bola no meio-campo. Quando ele sai para receber, perde demais a bola, cede muito contra-ataque e pega a defesa desprevenida.

Walter Casagrande Jr.

PVC: Neymar tem parcela de culpa, mas Marcelo Teixeira é maior culpado

O Marcelo Teixeira [é o maior culpado]. É claro que o Neymar tem uma parcela. É a maior derrota da vida do Neymar e a terceira maior do Santos no Brasileirão. O Santos levou 7 a 1 do Corinthians, em 2005, e 7 a 1 do Inter, em 2023. O Marcelo Teixeira era presidente em 2005. Das três maiores goleadas do Santos, duas foram com o Marcelo Teixeira.

Paulo Vinicius Coelho

