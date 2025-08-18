Neymar detona atitude do Santos: como time reagiu após goleadas pesadas?

Topo

18/08/2025 05h30

A derrota do Santos por 6 a 0 para o Vasco ontem, no Morumbis, entrou para a história do Peixe no Brasileirão.

O que aconteceu

"Todo mundo tem que colocar a cabeça no travesseiro, ir para sua casa e pensar no que quer fazer, porque a atitude de hoje, se tiver que fazer o que fizemos no campo hoje, acho que não precisa nem entrar em campo quarta-feira", disse Neymar na saída do estádio o próximo confronto do Peixe é somente no domingo, contra o Bahia.

Essa foi a terceira maior goleada sofrida pelo Santos na competição, perdendo apenas para as derrotas por 7 a 1 para o Corinthians, em 2005, e para o Internacional, em 2023.

Veja abaixo como o Santos reagiu nas cinco partidas seguintes após goleadas sofridas em outras edições do Brasileirão, em ordem cronológica. O levantamento considera apenas as competições por pontos corridos, após 2003, excluindo competições anteriores por se tratarem de outras fórmulas de disputa.

Corinthians 7 x 1 Santos (2005)

Santos 0 x 4 Internacional
Santos 0 x 0 Paraná
Brasiliense 1 x 0 Santos
Santos 2 x 1 Botafogo
Figueirense 3 x 1 Santos

Em 2005, o Santos foi atropelado pelo Corinthians, em uma partida que teve hat-trick do argentino Carlitos Tévez. Logo depois, levou 4 a 0 do Inter.

O clube da Vila Belmiro somou quatro pontos nas partidas seguintes, vencendo o Botafogo e empatando com o Paraná. O Santos terminou o Brasileirão daquele ano na 10ª colocação, somando 59 pontos.

Coritiba 5 x 1 Santos (2008)

Atlético-MG 0 x 0 Santos
Santos 0 x 0 Náutico

Em 2008, o Santos foi goleado na antepenúltima rodada do torneio, emendando dois empates para fechar a temporada, quando somou apenas 45 pontos e terminou na 15ª colocação, um ponto acima do Figueirense, primeiro time rebaixado no Z4.

Naquele ano, o Santos ainda foi goleado por 4 a 0 para o Cruzeiro na 3ª rodada. Nas quatro partidas seguintes, o Peixe somou dois pontos ao empatar com São Paulo e Fluminense, mas perdeu para o Vitória por 1 a 0 e foi goleado na 5ª partida por 4 a 0, em casa, para o Goiás.

Grêmio 5 x 1 Santos (2018)

Santos 5 x 1 Luverdense
Santos 3 x 1 Paraná
Luverdense 2 x 1 Santos
São Paulo 1 x 0 Santos
Santos 0 x 0 Cusco

Após ser goleado por 5 a 1 pelo Grêmio em 2018, o Santos teve sua melhor reação na partida seguinte, goleando o Luverdense por 5 a 1 na Copa do Brasil. O Peixe ainda meteu 3 a 1 no Paraná na sequência, garantiu a classificação contra o Luverdense mesmo com derrota, e ainda perdeu um clássico para o São Paulo.

Naquela temporada, o Santos terminou em 10º lugar no Brasileirão com 59 pontos, sem sustos e longe do perigo do rebaixamento.

Internacional 7 x 1 Santos (2023)

Santos 2 x 1 Coritiba
Corinthians 1 x 1 Santos
Flamengo 1 x 2 Santos
Santos 0 x 0 Cuiabá
Goiás 0 x 1 Santos

Dezoito anos após tomar de 7 a 1 do Corinthians, o Santos voltou a viver esse pesadelo ao perder pelo mesmo placar para o Colorado. No entanto, em 2023, o Santos mostrou força de reação, ficando invicto nas cinco partidas seguintes à goleada.

O Peixe venceu a partida seguinte contra o Coritiba, rival direto na briga contra o rebaixamento, empatou um clássico contra o Corinthians, venceu o Flamengo fora de casa, empatou com o Cuiabá e venceu o Goiás.

Apesar da boa sequência, o Peixe foi rebaixado de maneira dramática na última rodada. O Santos terminou o campeonato com 43 pontos, apenas um atrás do Bahia, que se salvou na última rodada.

