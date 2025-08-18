Topo

Neymar compartilha mensagem do filho e responde: 'Papai vai se reerguer'

18/08/2025 08h35

Poucas horas após a pior derrota de sua carreira, a goleada histórica do Vasco sobre o Santos pelo placar de 6 a 0, Neymar compartilhou uma mensagem do seu filho Davi Lucca nas redes sociais e prometeu "se reerguer". Ao fim da partida, disputada no MorumBis, o atacante havia chorado e classificara o resultado como "uma vergonha" e "uma m****".

No fim da noite de domingo, o jogador do Santos compartilhou com seus seguidores uma mensagem carinhosa do seu filho. "Boa noite, pai. Sei que hoje foi um dia difícil para você e para nós, mas queria que você soubesse que nesses momentos difíceis, e quando ninguém estiver do seu lado, saiba que eu sempre estarei aqui ao seu lado para te apoiar", escreveu Davi Lucca.

"Você é mais que um excelente pai, você é um ídolo, você é minha inspiração, e mesmo nos dias que você chora, quero que você saiba que eu te amo muito. Sempre tenha isso em mente. Tenha em mente que sua família está aqui do seu lado para te apoiar e te ajudar em todos os momentos, independente se é difícil ou bom. Você é MEU pai, e sempre saiba que eu estou aqui para você. Agora eu quero que você erga a cabeça e vá para cima deles como você sempre fez e fará. Você é f***. Te amo do fundo do meu coração."

Neymar respondeu com uma mensagem mais curta: "Te amo, meu pequeno.... Papai vai se reerguer". Mais cedo, o atacante lamentara a goleada histórica também com poucas palavras. "Resumindo tudo: foi uma m****. É uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa do Santos. Todo mundo tem que botar sua cabeça no travesseiro, ir para casa e pensar no que quer fazer. Com a atitude de hoje, se tiver que fazer o que fizemos em campo não precisa nem se reapresentar na quarta-feira."

A dura derrota custou o emprego do técnico Cléber Xavier. E voltou a deixar o Santos mais perto da zona de rebaixamento, após um revés contra um rival direto nesta briga. O Vasco conseguiu deixar a zona da degola com a vitória fora de casa.

