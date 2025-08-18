Neto detona Neymar após vexame do Santos: 'Que jogadorzinho você virou'

A goleada sofrida pelo Santos no domingo foi a maior derrota de Neymar em sua carreira. Depois do 6 a 0 aplicado pelo Vasco, o apresentador e ex-jogador Neto criticou a atuação do camisa 10 e principal jogador do elenco na partida do Campeonato Brasileiro, no MorumBis, em São Paulo.

"Nossa, Neymar, você não é o craque? Por que você não resolveu o jogo no Morumbis? Não é você que chega com samba? Com caixa de som? Menos, né? Que jogadorzinho que você virou!", afirmou o ex-jogador, em vídeo publicado pela rádio Craque Neto.

"Deu uma forçadinha no terceiro cartão amarelo? Para não ir para a Bahia? Não conseguiu jogar contra o Vasco? Não é você o fenômeno, o monstro sagrado?", disse o apresentador da Band. A crítica se refere ao cartão recebido pelo atacante ainda no primeiro tempo, por reclamação.

Depois da partida, Neymar admitiu que o resultado foi "a maior vergonha de sua carreira". "Foi uma m****. É uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa dos Santos", afirmou o atacante. "Todo mundo, antes de botar a cabeça no travesseiro, na sua casa, tem de pensar no que quer fazer."

O resultado mantém o Santos próximo à zona de rebaixamento, com 21 pontos. Além disso, resultou na demissão de Cleber Xavier, ex-auxiliar de Tite, do comando técnico. Enquanto procura um novo nome para assumir a posição, o clube mantém a comissão que esteve à frente da partida contra o Vasco - e que assumiu após a saída do português Pedro Caixinha.