Topo

Esporte

Neto detona Neymar após vexame do Santos: 'Que jogadorzinho você virou'

São Paulo

18/08/2025 09h32

A goleada sofrida pelo Santos no domingo foi a maior derrota de Neymar em sua carreira. Depois do 6 a 0 aplicado pelo Vasco, o apresentador e ex-jogador Neto criticou a atuação do camisa 10 e principal jogador do elenco na partida do Campeonato Brasileiro, no MorumBis, em São Paulo.

"Nossa, Neymar, você não é o craque? Por que você não resolveu o jogo no Morumbis? Não é você que chega com samba? Com caixa de som? Menos, né? Que jogadorzinho que você virou!", afirmou o ex-jogador, em vídeo publicado pela rádio Craque Neto.

"Deu uma forçadinha no terceiro cartão amarelo? Para não ir para a Bahia? Não conseguiu jogar contra o Vasco? Não é você o fenômeno, o monstro sagrado?", disse o apresentador da Band. A crítica se refere ao cartão recebido pelo atacante ainda no primeiro tempo, por reclamação.

Depois da partida, Neymar admitiu que o resultado foi "a maior vergonha de sua carreira". "Foi uma m****. É uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa dos Santos", afirmou o atacante. "Todo mundo, antes de botar a cabeça no travesseiro, na sua casa, tem de pensar no que quer fazer."

O resultado mantém o Santos próximo à zona de rebaixamento, com 21 pontos. Além disso, resultou na demissão de Cleber Xavier, ex-auxiliar de Tite, do comando técnico. Enquanto procura um novo nome para assumir a posição, o clube mantém a comissão que esteve à frente da partida contra o Vasco - e que assumiu após a saída do português Pedro Caixinha.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Neto detona Neymar após vexame do Santos: 'Que jogadorzinho você virou'

Fla anuncia Betano como nova patrocinadora e valores ultrapassam R$ 200 mi

Estêvão ganha elogios do técnico do Chelsea após estreia oficial: "Será muito importante"

Davide avalia desempenho do Botafogo e lamenta lesões: "Situação de emergência"

Choro de Neymar ganha as páginas da imprensa internacional: 'Chegou ao fundo do poço'

Filipe Luís elogia Pedro, destaque na vitória do Flamengo sobre o Internacional

Quem assume o Santos? Veja opções de técnicos livres no mercado

'Mão de bloqueio': CBF divulga áudios do VAR de dois lances da goleada do Vasco sobre o Santos

Neymar compartilha mensagem do filho e responde: 'Papai vai se reerguer'

Diniz exalta relação com Neymar após consolar astro no MorumBis: 'Talento exuberante'

"Crise sem fim" e "papelão de Neymar": veja como mídia internacional repercutiu derrota histórica do Sant