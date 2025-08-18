Napoli confirma lesão e Romelu Lukaku pode passar por cirurgia
O Napoli confirmou, na manhã desta segunda-feira, que o atacante Romelu Lukaku sofreu uma lesão na coxa esquerda, após passar por exames de imagem, no Pineta Grande Hospital, na Itália.
O belga se machucou na última quinta-feira, no amistoso entre Napoli e Olympiacos, da Grécia, no Estádio Teofilo Patini, na Itália. Lukaku precisou ser substituído logo aos 33 minutos do primeiro tempo e deu lugar a Lorenzo Lucca. O clube italiano venceu por 2 a 1.
De acordo com o Napoli, o centroavante de 32 anos foi diagnosticado com uma lesão de alto grau no reto femoral da coxa esquerda. Lukaku já iniciou o processo de recuperação e ainda será avaliada a necessidade de intervenção cirúrgica.
Com isso, o atacante é dúvida para a estreia do Napoli no Campeonato Italiano. Atual campeã, a equipe do técnico Antonio Conte visita o Sassuolo no próximo sábado, às 13h30 (de Brasília), pela primeira rodada da competição, no Estádio Città del Tricolore, na Itália.
Na vaga de Lukaku, o italiano Lorenzo Lucca pode ganhar mais espaço na equipe. Recém-contratado, o atacante de 24 anos marcou quatro gols na pré-temporada do Napoli e, inclusive, anotou o segundo tento na vitória sobre o Olympiacos, na última quinta-feira.