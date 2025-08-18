Topo

Esporte

Napoli confirma lesão e Romelu Lukaku pode passar por cirurgia

18/08/2025 09h52

O Napoli confirmou, na manhã desta segunda-feira, que o atacante Romelu Lukaku sofreu uma lesão na coxa esquerda, após passar por exames de imagem, no Pineta Grande Hospital, na Itália.

O belga se machucou na última quinta-feira, no amistoso entre Napoli e Olympiacos, da Grécia, no Estádio Teofilo Patini, na Itália. Lukaku precisou ser substituído logo aos 33 minutos do primeiro tempo e deu lugar a Lorenzo Lucca. O clube italiano venceu por 2 a 1.

De acordo com o Napoli, o centroavante de 32 anos foi diagnosticado com uma lesão de alto grau no reto femoral da coxa esquerda. Lukaku já iniciou o processo de recuperação e ainda será avaliada a necessidade de intervenção cirúrgica.

Com isso, o atacante é dúvida para a estreia do Napoli no Campeonato Italiano. Atual campeã, a equipe do técnico Antonio Conte visita o Sassuolo no próximo sábado, às 13h30 (de Brasília), pela primeira rodada da competição, no Estádio Città del Tricolore, na Itália.

Na vaga de Lukaku, o italiano Lorenzo Lucca pode ganhar mais espaço na equipe. Recém-contratado, o atacante de 24 anos marcou quatro gols na pré-temporada do Napoli e, inclusive, anotou o segundo tento na vitória sobre o Olympiacos, na última quinta-feira.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Rival que enfrentou Cristiano Ronaldo detona o astro: 'é um tipo arrogante'

João Fonseca sobe para 44º e iguala Saretta como 9º melhor brasileiro da história no ranking

Xabi Alonso minimiza rumores sobre a saída de Rodrygo do Real Madrid

Napoli confirma lesão e Romelu Lukaku pode passar por cirurgia

Flamengo anuncia novo patrocínio máster: "Maior contrato do futebol brasileiro"

Neto detona Neymar após vexame do Santos: 'Que jogadorzinho você virou'

Fla anuncia Betano como nova patrocinadora e valores ultrapassam R$ 200 mi

Estêvão ganha elogios do técnico do Chelsea após estreia oficial: "Será muito importante"

Davide avalia desempenho do Botafogo e lamenta lesões: "Situação de emergência"

Choro de Neymar ganha as páginas da imprensa internacional: 'Chegou ao fundo do poço'

Filipe Luís elogia Pedro, destaque na vitória do Flamengo sobre o Internacional