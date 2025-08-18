Não agradou a ninguém: Cruzeiro e Mirassol detonam árbitro de empate

A arbitragem de Bruno Arleu de Araújo durante o empate por 1 a 1 entre Mirassol e Cruzeiro, pelo Brasileirão, não agradou a nenhum dos times.

O que aconteceu

As reclamações começaram já no intervalo. O Cruzeiro reclamou de um possível pênalti após a bola bater na barriga e depois no braço de José Aldo, e o Mirassol ficou na bronca por causa da cera da equipe mineira, que vencia por 1 a 0.

O Cruzeiro e o Cássio fizeram cera. A nossa equipe, seja fora ou em casa, sempre joga. A defesa inteira do Cruzeiro tinha de tomar amarelo por cera. O árbitro não toma uma atitude. Se é a gente que faz, ele dá cartão para nós. A gente quer jogar, e o Cruzeiro não quer. Reinaldo, do Mirassol, ao SporTV

Estava na minha frente. Foi muito pênalti. Todo jogo que tem uma dúvida, dão para o outro time e nunca para o Cruzeiro. Kaio Jorge, do Cruzeiro

As críticas seguiram após o apito final. O motivo? Os mesmos do intervalo, mas com personagens diferentes.

Tudo que é dúvida, é sempre para o adversário. O Bruno [Arleu de Araújo] veio aqui hoje e picotou o jogo de todas as formas. Teve um pênalti claríssimo no primeiro tempo e ele não deu. Precisamos rever isso na nossa arbitragem. Não só nós, mas o time deles também reclamou. Isso é ruim para o nosso futebol. Fabrício Bruno, do Cruzeiro

A reclamação é pela cera do Cássio. Ele ficou o jogo todo catimbando e o juiz não deu um amarelo. Negueba, do Mirassol

Mirassol busca empate

O Cruzeiro largou na frente logo aos quatro minutos. Kaio Jorge recebeu cruzamento de Matheus Pereira e finalizou para colocar os mineiros à frente.

A estrela de Negueba brilhou no segundo tempo. O atacante saiu do banco e seis minutos depois deixou tudo igual para o Mirassol.

O resultado não foi bom para o Cruzeiro. A equipe foi aos 38 pontos e terminou a rodada sendo ultrapassada pelo Palmeiras, que foi aos 39 ao vencer o Botafogo na noite de ontem.

O Mirassol voltou ao G6. A equipe paulista havia sido ultrapassada pelo São Paulo, mas chegou aos mesmos 28 pontos do Tricolor, leva a melhor no saldo e aparece na sexta colocação.