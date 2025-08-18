Topo

Esporte

Na estreia de Lucas Perri, Leeds ganha do Everton pelo Inglês

18/08/2025 18h22

Na estreia oficial do goleiro Lucas Perri, ex-São Paulo e Botafogo, o Leeds venceu o Everton nesta segunda-feira por 1 a 0, pela primeira rodada do Campeonato Inglês. Nmecha anotou o gol dos mandantes no Elland Road

Com a vitória simples, o Leeds United faz seus primeiros três pontos e larga na sétima colocação do campeonato. Zerado, o Everton fica na 14ª posição.

Os dois clubes voltam a campo no próximo fim de semana, pela segunda rodada da Premier League. O Leeds visita o Arsenal  às 13h30 (de Brasília), no sábado. Já o Everton recebe o Brighton às 10h de domingo.

O gol do jogo

Aos 37 minutos da segunda etapa, o árbitro viu um toque de mão do zagueiro Tarkowski dentro de sua área e sinalizou pênalti para o Leeds. Nmecha foi para a cobrança e converteu para garantir a vitória do time da casa.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Betis e Elche empatam na estreia pelo Campeonato Espanhol

Villasanti tem lesão detectada e passará por cirurgia no Grêmio

Alcaraz pode tirar Sinner do primeiro posto do ranking mundial se vencer o US Open

Internacional se reapresenta e inicia preparação para jogo decisivo contra o Flamengo

'Filipe Luís parece incomodado', diz Mattos: crítica pode afetar Flamengo?

Brasileiro Pepê marca, e Porto vence o Gil Vicente pelo Português

Na estreia de Lucas Perri, Leeds ganha do Everton pelo Inglês

Borussia Dortmund vence time da Terceira Divisão e avança na Copa da Alemanha

Transmissão ao vivo de Mirassol x Cruzeiro pelo Brasileirão: veja onde assistir

Mourinho vê Abel como "grande referência" e exalta trabalho do técnico no Palmeiras: "Carreira brilhante"

Pantaleão será candidato à vice-presidência do CD do Corinthians e pode assumir a Comissão de Ética