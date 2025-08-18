Na estreia de Lucas Perri, Leeds ganha do Everton pelo Inglês
Na estreia oficial do goleiro Lucas Perri, ex-São Paulo e Botafogo, o Leeds venceu o Everton nesta segunda-feira por 1 a 0, pela primeira rodada do Campeonato Inglês. Nmecha anotou o gol dos mandantes no Elland Road
Com a vitória simples, o Leeds United faz seus primeiros três pontos e larga na sétima colocação do campeonato. Zerado, o Everton fica na 14ª posição.
Os dois clubes voltam a campo no próximo fim de semana, pela segunda rodada da Premier League. O Leeds visita o Arsenal às 13h30 (de Brasília), no sábado. Já o Everton recebe o Brighton às 10h de domingo.
O gol do jogo
Aos 37 minutos da segunda etapa, o árbitro viu um toque de mão do zagueiro Tarkowski dentro de sua área e sinalizou pênalti para o Leeds. Nmecha foi para a cobrança e converteu para garantir a vitória do time da casa.