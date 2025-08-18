Musetti: Santos tem pressa e já iniciou contatos com Sampaoli e Tite

Após demitir Cléber Xavier no calor da derrota por 6 a 0 para o Vasco, o Santos já iniciou a busca por um novo técnico e fez contatos com Jorge Sampaoli e Tite, informou o colunista Lucas Musetti no De Primeira.

A ideia do Santos é correr com o substituto, só que as prioridades do Santos são dois nomes muito difíceis: Sampaoli e Tite. São os dois nomes no radar da diretoria — os primeiros contatos foram iniciados.

Já o Vojvoda agrada, mas o Santos ouviu que ele não vai assumir nenhum clube nesse momento e que visa a 2026. Então, o Santos tem seus alvos definidos, mas são negociações complexas -- Sampaoli é prioridade, Tite é uma espécie de plano B, e o Santos quer fechar rápido.

Lucas Musetti

O colunista contou que a diretoria do Peixe pediu aos auxiliares de Cléber Xavier, entre eles Matheus Bachi, filho de Tite, para fazerem a transição para a nova comissão técnica.

Tite e Sampaoli já tinham sido procurados pelo Santos quando Cléber Xavier assumiu o cargo de técnico pela primeira vez na carreira (e no qual só ficou 15 jogos) após anos como auxiliar do próprio Tite.

O Santos não tem compromisso no meio da semana e volta a campo no próximo domingo (24), na Fonte Nova, contra o Bahia. O Peixe tem 21 pontos e é o 15º colocado do Brasileirão.

