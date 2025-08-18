Murilo é substituído com dores e pode voltar a ser dor de cabeça no Palmeiras

O zagueiro Murilo voltou a ser titular no Palmeiras neste domingo pela primeira vez desde que retornou de lesão. Contudo, o camisa 26 preocupou o estafe novamente ao sentir dores na coxa e precisar ser substituído durante o segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo.

Murilo caiu em campo por volta dos 20 minutos do segundo tempo com dores. Sem se levantar, aguardando o atendimento médico e a maca para retirá-lo de campo, recebeu o cartão amarelo. A advertência revoltou o técnico Abel Ferreira, que foi flagrado aos gritos com a comissão de arbitragem: "Está lesionado", esbravejou o treinador.

O defensor recuperou-se recentemente de uma lesão na coxa esquerda, que o deixou de fora dos gramados por mais de um mês. Ele sofreu a lesão ainda na Copa do Mundo de Clubes no dia 23 de junho e voltou a ficar à disposição de Abel no último dia 10, contra o Ceará. Murilo será reavaliado pelos médicos do Verdão na reapresentação na Academia de Futebol.

Disponível contra Ceará e Universitario-PER, Murilo ficou apenas no banco e ganhou seus primeiros minutos justamente no confronto contra o Botafogo, começando como titular ao lado de Gómez. Ele saiu aos 20 minutos, dando lugar a Bruno Fuchs, que voltou a ser opção após se recuperar de um edema na coxa esquerda.

O Palmeiras volta a campo na quinta-feira para jogo de volta das oitavas da Libertadores, contra o Universitario-PER. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O Verdão conquistou uma vantagem de 4 a 0 no jogo de ida em Lima.