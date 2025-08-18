Mourinho elogia trabalho de Abel Ferreira no Brasil: 'A grande referência'

José Mourinho elogiou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em entrevista concedida nesta segunda-feira. Mourinho afirmou que o compatriota "é a grande referência" do futebol brasileiro.

O que aconteceu

Obviamente, que vejo com enorme satisfação as coisas que eles fazem no Brasil. Acho que o Abel é obviamente a grande referência [no futebol brasileiro]". Não só pelo que ganhou, outros também ganharam. O Arthur Jorge ganhou a Libertadores, por exemplo. Mas o Abel ganha a Libertadores, Brasileirão... Está no clube há um, dois, três, quatro, cinco anos". Abel Ferreira, ao canal português SportyNet

"Ele faz uma coisa que é difícil de fazer, que normalmente os treinadores não fazem e que é, depois de ganhar muito, é hora de fugir. E ele não tem fugido. Tem sempre continuado, em uma equipe que obviamente traz condições fantásticas, percebe-se também a empatia entre ele e a senhora presidente, mas acabam sempre a vender jogadores, formam outros, encontram soluções, tem sido realmente uma carreira brilhante".

Empatado com Oswaldo Brandão, Abel Ferreira é o treinador mais vencedor de toda a história do Palmeiras. No comando alviverde desde 2020, o português já liderou a equipe a dez taças, incluindo dois Campeonatos Brasileiro e duas Libertadores.

Abel já enquadrou anteriormente José Mourinho, hoje no Fenerbahçe, da Turquia, como referência pessoal. Em 2021, após duelo pelas quartas de final da Libertadores contra o Atlético-MG, afirmou que tinha se insiprado em uma vitória do Manchester United de Mourinho sobre o Porto, na Europa League, para carimbar vaga às semifinais.

Vai renovar?

O principal objetivo da diretoria do Palmeiras, agora, é acertar a permanência do treinador. Com contrato apenas até dezembro, o próprio português já afirmou publicamente que negocia uma extensão até 2027.