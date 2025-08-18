Topo

Esporte

Mirassol x Cruzeiro: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Fabrício Bruno comemora gol marcado pelo Cruzeiro - Gilson Lobo/AGIF
Fabrício Bruno comemora gol marcado pelo Cruzeiro Imagem: Gilson Lobo/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

18/08/2025 05h30

Mirassol e Cruzeiro se enfrentam na noite de hoje, às 20h (de Brasília), no José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Cruzeiro tenta se recuperar da derrota sofrida na derrota passada para continuar a perseguição ao líder Flamengo. Jogando em casa, a equipe do técnico Leonardo Jardim foi superada pelo Santos por 2 a 1.

Já o Mirassol viu a boa sequência ser encerrada na rodada passada justamente contra o líder da competição. O time do interior paulista visitou o Flamengo, no Maracanã, e perdeu também por 2 a 1.

Mirassol x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 18 de agosto, às 20h (de Brasília)
  • Local: José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
  • Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

