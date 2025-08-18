Mirassol faz golaço, empata com Cruzeiro e garante Palmeiras vice-líder

O Mirassol até saiu atrás no começo do jogo, mas se impôs em casa, buscou o empate por 1 a 1 com o Cruzeiro e deu uma "ajudinha" para o Palmeiras ao término da 20ª rodada do Brasileirão.

Kaio Jorge abriu o placar para o Cruzeiro aos quatro minutos. O restante do jogo foi de domínio do Mirassol, que empatou contando com a estrela de Negueba.

O resultado foi ruim para o Cruzeiro, que caiu para a terceira colocação, com 38 pontos. A equipe mineira foi ultrapassada pelo Palmeiras, que assumiu a vice-liderança após vencer o Botafogo, ontem, e chegou aos 39.

O Mirassol voltou ao G6 com o empate. A equipe do interior foi ultrapassada pelo São Paulo no sábado, mas chegou aos mesmos 29 pontos do Tricolor, leva a melhor no saldo de gols (10 a 2) e termina a 20ª rodada no sexto lugar.

Os dois times voltam a campo no final de semana, pela 21ª rodada do Brasileirão. No sábado, o Cruzeiro recebe o Internacional, às 18h30 (de Brasília). No domingo, o Mirassol visita o Fortaleza, também às 18h30.

Que estrela, Negueba!

O Mirassol sofreu com a dupla "arco e flecha" do Cruzeiro e aprendeu a lição. No único momento em que esteve livre no jogo, Matheus Pereira se conectou com Kaio Jorge para colocar a Raposa na frente — das nove assistências do meia no Brasileirão, seis foram para o centroavante. Depois disso, a dupla ficou bem marcada

A equipe paulista pressionou muito, mas a estrela estava no banco. Negueba, que não é aquele que surgiu no Flamengo, entrou aos 13 minutos do segundo tempo no lugar de Carlos Eduardo, muito criticado pela torcida. O efeito foi quase que imediato: seis minutos depois, o substituto mostrou estrela e anotou um golaço para levar o Maião à loucura. Ele ainda participou de outras boas jogadas, mas não conseguiu a virada.

Negueba comemora gol marcado pelo Mirassol contra o Cruzeiro no Brasileirão Imagem: Joisel Amaral/AGIF

O gol não só recolocou o Mirassol no G6, como também manteve uma marca. O Leão ainda não perdeu em casa em seu primeiro ano na Série A: agora são cinco vitórias e quatro empates. Somando todas as competições, o último revês no Maião aconteceu no dia 23 de fevereiro, quando a equipe foi derrotada por 3 a 2 pelo Palmeiras, no Paulistão.

Lances importantes e gols

Pênalti? Após lançamento na direita do ataque do Cruzeiro, José Aldo errou o tempo de bola, viu ela bater no seu corpo e no seu braço já dentro da área. A equipe mineira reclamou muito de um pênalti, mas o árbitro e o VAR mandaram o jogo seguir.

Kaio Jorge abre o placar: 1 a 0. Matheus Pereira avançou pela esquerda e cruzou na medida para Kaio Jorge. O artilheiro do Brasileirão dominou livre dentro da área, ajeitou o corpo e, com calma, bateu cruzado para vencer Walter e colocar o Cruzeiro na frente.

Kaio Jorge comemora gol marcado pelo Cruzeiro contra o Mirassol no Brasileirão Imagem: Rapha Marques/Cruzeiro

Passou raspando! O Cruzeiro saiu jogando errado, e a bola sobrou para Edson Carioca na intermediária. O atacante dominou e, com espaço, bateu rasteiro. Ela passou raspando a trave esquerda de Cássio.

Walter salva. Lucas Silva arrancou pelo meio e serviu Wanderson já dentro da área, pela esquerda. O atacante tentou chute cruzado, mas Walter espalmou.

Quase um golaço. Chico da Costa recebeu no bico direito da área do Cruzeiro, girou sobre a marcação e bateu colocado. Ela passou muito perto do ângulo esquerdo de Cássio.

Edson Carioca perde chance clara. O Mirassol avançou pela direita, e Danielzinho cruzou na marca do pênalti. Edson Carioca subiu sozinho, livre, mas cabeceou por cima do gol.

Cássio duas vezes! Carlos Eduardo recebeu cruzamento rasteiro na pequena área. O atacante tentou um toque de letra, mas Cássio abafou bem. Na sobra, José Aldo soltou a bomba de longe, mas o goleiro do Cruzeiro segurou.

Negueba empata com um golaço: 1 a 1. O jogador recebeu passe de Danielzinho, encarou a marcação dentro da área, levou para a direita e bateu colocado. Ela morreu no ângulo esquerdo de Cássio.

Quase a virada! No lance seguinte ao empate, o Mirassol teve um escanteio. A bola foi alçada na área, e Jemmes subiu mais que a defesa do Cruzeiro. Ela passou muito perto da trave esquerda de Cássio.

Na trave! Alesson ficou com sobra dentro da área do Cruzeiro e, sem ângulo, cruzou na direção da pequena área. Matheus Bianqui se antecipou à marcação e testou no contrapé de Cássio. A bola beijou a trave e saiu.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 x 1 CRUZEIRO

Data e horário: 18 de agosto de 2025, às 20h (de Brasília)

Competição: 20ª rodada do Brasileirão

Local: José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Espósito (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Gols: Kaio Jorge (4'/1°T), Negueba (19'/2°T)

Cartões amarelos: Walace, Wanderson, Kauã Prates, Cássio (CRU), Jemmes, Lucas Ramon, Chico Kim (MIR)

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, Jemmes, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Neto Moura (Matheus Bianqui), Danielzinho e José Aldo (Chico Kim); Carlos Eduardo (Negueba), Edson Carioca (Alesson) e Chico da Costa (Cristian). Técnico: Rafael Guanaes

Cruzeiro: Cássio; Jonathan, Villalba, Fabrício Bruno e Kauã Prates; Walace (Matheus Henrique), Lucas Silva e Eduardo; Matheus Pereira, Wanderson (Lautaro Díaz) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim