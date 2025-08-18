Michael Page se coloca à disposição para encarar Carlos Prates no UFC Rio

O card do UFC Rio pode ganhar um reforço de peso. Isso porque, no último sábado (16), depois de nocautear Geoff Neal na edição de número 319 do Ultimate, em Chicago (EUA), o meio-médio (77 kg) brasileiro Carlos Prates pediu uma vaga no evento programado para ser sediado na 'Cidade Maravilhosa'. E não demorou muito para que alguém se candidatasse ao posto de adversário do atleta da equipe 'Fighting Nerds'.

Depois de também entrar em ação no card principal do UFC 319, onde superou Jared Cannonier por pontos, o striker Michael 'Venom' Page se colocou à disposição para enfrentar Carlos Prates no Rio de Janeiro, no dia 11 de outubro. Na coletiva de imprensa pós-show, no sábado, o lutador britânico expressou interesse em, finalmente, se apresentar no Brasil, país no qual possui uma fiel base de fãs.

"100%, 100% (enfrentaria Prates no UFC Rio). Você não vai me acertar com aquela cotovelada giratória, já estou avisando. Mas, sim, 100%, seria uma grande luta. É uma daquelas lutas que eu quero, que eu estou pedindo. Se ele estiver feliz, eu me ofereceria, adoraria ir para o Brasil. Tenho fãs no Brasil há anos, me lembro de ser chamado de Anderson Silva do Reino Unido, o que é um elogio enorme. Tenho muitos fãs no Brasil, e ainda não consegui ir lá", afirmou 'MVP'.

Ex-campeão na mira do brasileiro

Apesar do interesse de Page, o brasileiro parece ter como alvo outro lutador britânico. Ainda em cima do octógono do UFC 319, na entrevista após sua vitória sobre Geoff Neal, Carlos Prates citou o nome do ex-campeão Leon Edwards como seu adversário de preferência para um confronto no UFC Rio, em outubro. Resta saber se o atleta da Fighting Nerds vai ter seu pedido atendido.

