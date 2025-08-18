Topo

Matheus Bidu tem boa atuação contra o Bahia e se destaca em meio a derrotas do Corinthians

18/08/2025 06h00

Apesar de jogar bem, o Corinthians voltou a ter um mau resultado no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Timão foi derrotado pelo Bahia por 2 a 1 na Neo Química Arena, pela 20ª rodada da competição. Em meio a muitas atuações ruins da defesa corintiana, o lateral Matheus Bidu voltou a se destacar positivamente, reforçando seu bom momento na temporada.

Neste sábado, Bidu colecionou incríveis 91 ações com a bola, com um aproveitamento de 85% nos passes. O lateral de 26 anos criou duas grandes chances para o Corinthians e realizou seis passes decisivos contra o Bahia.

Antes, na derrota em Caxias do Sul para o Juventude, Bidu também teve uma atuação regular. Naquela oportunidade, o camisa 21 teve 63 ações com a bola, mas um número que indica seu alto índice de participação no jogo. Além disso, ele acertou 90% dos passes e finalizou uma vez ao gol. Os números são do Sofascore.

Recuperando o bom futebol

Após terminar 2024 em alta e com a titularidade absoluta com o então técnico Ramón Díaz, Bidu caiu de produção durante o Campeonato Paulista e foi preterido pelo recém-contratado Fabrizio Angileri, titular na grande final do Estadual, contra o Palmeiras.

Entretanto, o camisa 21 conseguiu recuperar o bom futebol e já possui números melhores em relação a 2024, quando disputou 33 jogos, com dois gols marcados e duas assistências. Nesta temporada, Matheus Bidu tem 29 partidas, mas foi às redes quatro vezes e deu três passes para gol.

