Maik aproveita chance e pode ser solução caseira para preencher lacuna do São Paulo

O garoto Maik vem aproveitando o espaço dado pelo técnico Hernán Crespo para se firmar como profissional do São Paulo. Com apenas 20 anos, o jovem revelado em Cotia desponta como solução caseira para preencher uma das maiores lacunas do elenco tricolor.

Aposta de Crespo para o duelo do último sábado, contra o Sport, Maik não sentiu a pressão da Ilha do Retiro completamente lotada e fez um jogo maduro, sendo premiado no fim com o gol decisivo, garantindo o importante empate ao São Paulo fora de casa após a equipe sair perdendo por 2 a 0.

Até pouco tempo atrás, Hernán Crespo vinha contando apenas com Cédric Soares como opção para a lateral direita do São Paulo. Quando o português não estava em campo, alguma improvisação tinha de ser feita, como a presença do volante Bobadilla no setor.

Recuperado de lesão, Maik voltou a ser relacionado no time profissional para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, e jogou todo o segundo tempo daquela partida, ajudando o São Paulo a vencer por 2 a 1 e sair em vantagem no mata-mata. Ele também esteve em campo contra o Vitória e, no último sábado, contra o Sport, ambos os jogos pelo Brasileirão.

Com um orçamento apertado, o São Paulo vinha procurando oportunidades de mercado para reforçar a lateral direita. Cédric Soares era a única opção, uma vez que Luis Zubeldía não costumava escalar Maik. Agora, porém, a diretoria tricolor pode acabar não precisando contratar um atleta para a posição.

Ainda é cedo para dizer se Maik conseguirá corresponder às expectativas do São Paulo, mas seu início sob o comando de Hernán Crespo é positivo, sobretudo após garantir um precioso ponto para o time no Campeonato Brasileiro.