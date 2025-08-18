Topo

Lukaku passará por cirurgia na coxa esquerda e só volta em 2026; Napoli já busca um substituto

18/08/2025 18h54

O Napoli ainda nem estreou na próxima temporada e o ano de 2025 já pode ter chegado ao fim para o belga Romelu Lukaku. O centroavante sofreu grave lesão na coxa esquerda em amistoso com o Olympiacos, na quinta-feira, vai passar por cirurgia, e deve ficar afastado por até cinco meses.

Artilheiro do time na conquista do Campeonato Italiano, com 14 gols, o atacante caiu na área após uma arrancada e deixou o campo de maca. O clube iniciou tratamento na sexta-feira, mas as dores permaneceram e exames constataram a grave lesão nesta segunda.

"Após a lesão sofrida contra o Olympiacos, Romelu Lukaku passou por exames no Hospital Pineta Grande, que revelaram uma lesão grave no músculo reto femoral da coxa esquerda. O jogador iniciou seu programa de reabilitação e também passará por uma cirurgia", informou o Napoli.

Ciente que o problema vai tirar o goleador de campo até o começo de 2026, a diretoria napolitana já vasculha o mercado Pem busca de substitutos e não são poucas as opções para chegar de imediato.

O reforço mais provável é o de Mauro Icardi, que já esteve nos planos do clube em 2019, quando ainda estava na Inter de Milão, mas recusou proposta milionária. Atualmente no Galatasaray, o atacante de 32 anos é o principal nome, com Sterling, do Chelsea, Hojlund, do Manchester United, e Vlahovic, da Juventus, sendo outras opções.

