Karine Killer pede vaga no UFC Rio e desafia ranqueadas após vitória polêmica

18/08/2025 16h47

De volta ao caminho das vitórias no UFC, Karine 'Killer' Silva já tem um novo objetivo em mente: integrar o card do evento que a organização realizará no Rio de Janeiro, em 11 de outubro. Após superar Dione Barbosa por decisão unânime no UFC 319, realizado em Chicago (EUA), a brasileira aproveitou a coletiva de imprensa para se colocar à disposição e sugerir possíveis adversárias para o show na 'Cidade Maravilhosa'.

Com o resultado positivo, Karine chegou à sua quinta vitória em seis apresentações no octógono e reforçou sua busca por uma vaga entre as principais atletas do peso-mosca (57 kg). Focada em acelerar essa ascensão, a lutadora não hesitou em mirar nomes ranqueados.

"Adoraria lutar no Rio. Pode ser com a J.J. Aldrich - eles podem remarcar essa. Sei que a Erin Blanchfield ainda não tem luta, a Maycee Barber também está sem adversária. Qualquer uma das ranqueadas que quiser lutar, estou pronta", declarou.

Atualmente, Killer ocupa a 11ª colocação no ranking da categoria. De olho em uma escalada rumo ao topo, a lutadora não hesitou em desafiar nomes bem posicionados, como Maycee Barber, sexta colocada, e Erin Blanchfield, que figura em quarto lugar.

Repercussão incomodou

Apesar da vitória oficial nos cartões dos juízes, Karine demonstrou certo desconforto com a recepção do público e da equipe de transmissão da ESPN. A reação ao resultado - contestado por parte da torcida presente na arena - foi um ponto abordado pela atleta na coletiva pós-luta.

"Fiquei um pouco surpresa com a reação dos fãs. Achei que estive mais próxima de finalizar em dois dos rounds e, segundo os critérios, o dano deveria pesar mais do que o controle. Sabia que foi uma luta apertada, mas estava confiante de que havia vencido", afirmou.

No confronto contra Dione, a representante da equipe 'Fighting Nerds' aplicou os golpes mais contundentes. A rival, por sua vez, obteve três quedas e maior tempo de domínio no chão. No fim, a decisão unânime garantiu a Karine a continuidade de sua trajetória ascendente no UFC, enquanto aguarda a definição de sua próxima oponente.

