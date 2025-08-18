Topo

Internacional se reapresenta e inicia preparação para jogo decisivo contra o Flamengo

18/08/2025 18h32

O Internacional deu início à preparação para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Flamengo. Na tarde desta segunda-feira, o elenco se reapresentou no CT Parque Gigante e treinou com foco no embate decisivo.

Após perder por 1 a 0 na ida, a equipe colorada precisa vencer por dois gols ou mais de diferença para se classificar às quartas de final. Além da derrota na primeira partida, ocorrida na última quarta-feira, o Inter voltou a ser superado pelo Flamengo no domingo, no Beira-Rio, por 3 a 1, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.


Para evitar a terceira derrota seguida contra o adversário, a comissão técnica de Roger Machado comandou trabalhos táticos aos atletas que não jogaram o duelo pelo Brasileirão. Já aqueles que iniciaram o jogo realizaram exercícios físicos e regenerativos.

O comandante poupou algumas peças no duelo de domingo pensando na decisão. A estratégia foi adotada para evitar qualquer risco de lesão que pudesse tirar algum jogador do confronto pela Libertadores.

O jogo que definirá o destino do Internacional na competição sul-americana está agendado para esta quarta-feira, novamente no Beira-Rio, às 21h30 (de Brasília). O Colorado encerra a preparação para o jogo na tarde desta terça-feira.

