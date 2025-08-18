Gui Negão aproveita chance nos titulares do Corinthians e pode ter sequência na ausência de Yuri e Memphis

O jovem Gui Negão, de 18 anos, aproveitou sua chance entre os titulares do Corinthians neste sábado, na derrota por 2 a 1 para o Bahia, na Neo Química Arena. O atacante foi o autor do único gol do Timão no jogo e figurou entre os melhores da equipe de Dorival Júnior que, sem Yuri Alberto e Memphis Depay, pode optar por dar uma sequência ao camisa 56.

Para este sábado, além de Yuri e Memphis, Dorival Júnior não podia contar com Ángel Romero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por opção técnica, o treinador escalou Gui Negão e Kayke como a dupla de ataque do Corinthians para encarar o Bahia e, apesar da derrota, os dois jovens foram bem.

Além do gol, marcado aos 31 minutos do primeiro tempo, Gui Negão teve 18 ações com a bola durante o tempo em que esteve em campo. Ele também ganhou quatro duelos pelo chão.

Competição à vista

Agora, o Corinthians volta a campo pela competição no próximo domingo (24), às 16h (de Brasília), quando visitará o Vasco, pela 21ª rodada do Brasileirão. Ángel Romero voltou de suspensão e Vitinho, que estreou diante do Bahia, são uma opção para competir com Gui Negão no ataque alvinegro.

Nesta temporada, Gui Negão esteve em campo em seis oportunidades, tendo marcado seu primeiro gol como profissional neste sábado.