Topo

Esporte

Gui Negão aproveita chance nos titulares do Corinthians e pode ter sequência na ausência de Yuri e Memphis

18/08/2025 07h00

O jovem Gui Negão, de 18 anos, aproveitou sua chance entre os titulares do Corinthians neste sábado, na derrota por 2 a 1 para o Bahia, na Neo Química Arena. O atacante foi o autor do único gol do Timão no jogo e figurou entre os melhores da equipe de Dorival Júnior que, sem Yuri Alberto e Memphis Depay, pode optar por dar uma sequência ao camisa 56.

Para este sábado, além de Yuri e Memphis, Dorival Júnior não podia contar com Ángel Romero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por opção técnica, o treinador escalou Gui Negão e Kayke como a dupla de ataque do Corinthians para encarar o Bahia e, apesar da derrota, os dois jovens foram bem.

Além do gol, marcado aos 31 minutos do primeiro tempo, Gui Negão teve 18 ações com a bola durante o tempo em que esteve em campo. Ele também ganhou quatro duelos pelo chão.

Competição à vista

Agora, o Corinthians volta a campo pela competição no próximo domingo (24), às 16h (de Brasília), quando visitará o Vasco, pela 21ª rodada do Brasileirão. Ángel Romero voltou de suspensão e Vitinho, que estreou diante do Bahia, são uma opção para competir com Gui Negão no ataque alvinegro.

Nesta temporada, Gui Negão esteve em campo em seis oportunidades, tendo marcado seu primeiro gol como profissional neste sábado.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Gui Negão aproveita chance nos titulares do Corinthians e pode ter sequência na ausência de Yuri e Memphis

Caio Borralho alega ter trunfo para vencer Khamzat Chimaev em possível duelo no UFC

Felipe Anderson marca 1° gol no ano e espera atingir ápice no Palmeiras: "Posso ajudar muito"

Brazão vê goleada como "mancha" na história do Santos e cobra: "Temos que ter vergonha na cara"

São Paulo x Atlético Nacional: saiba onde assistir ao duelo pela Libertadores

Dione Barbosa explica discussão com treinador da Fighting Nerds no UFC 319

Matheus Bidu tem boa atuação contra o Bahia e se destaca em meio a derrotas do Corinthians

Rafael Tolói pode jogar a Libertadores? Entenda situação do reforço do São Paulo

Abel ainda não cede publicamente a apelo de Leila sobre renovar contrato

Dorival tem respiro com semana livre antes de reencontrar Diniz pós-seleção

Mirassol x Cruzeiro: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão