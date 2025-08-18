Gols de Pedro são resultado da bronca de Filipe Luís? Mattos opina

Pedro marcou duas vezes na vitória do Flamengo sobre o Inter, na 20ª rodada do Brasileirão. Na Live do Clube, Rodrigo Mattos opinou se os gols são resultado da bronca pública de Filipe Luís.
O colunista avaliou que a bronca teve outro efeito no atacante e que o período de seca que durou seis jogos tinha mais a ver com um problema de refino técnico.
O efeito da bronca acho que foi o Pedro começar a correr, mas ele já está correndo faz alguns jogos. Não foi nesse só. Acho que ele não estava em uma forma técnica muito boa - vinha errando. A gente pode lembrar um lance contra o Atlético-MG, na Arena MRV - mais fácil que os dois contra o Inter - dentro da pequena área que, se ele fizesse, o Flamengo poderia ter classificado. Errando na finesse do gesto técnico ali.
Ontem foram duas conclusões difíceis, jogando bem. Deve gerar alguma dúvida no Filipe Luís para quarta-feira, entre Bruno Henrique e Pedro. São características bem diferentes - um atacando o espaço para o contra-ataque e o outro retém a posse quando o Flamengo trabalhar a posse.
Rodrigo Mattos
