Goleada tira chances de convocação de Neymar? Colunistas opinam

Apesar da goleada sofrida pelo Santos diante do Vasco, Neymar será lembrado por Carlo Ancelotti na próxima convocação para a seleção brasileira? PVC, Walter Casagrande Jr. e José Trajano debateram, no Fim de Papo.

A próxima convocação de Carlo Ancelotti é no dia 25 de agosto (segunda), às 15h30 (de Brasília). Ele definirá a lista de jogadores que enfrentarão Chile (em casa) e Bolívia (fora) nas rodadas finais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Trajano: Protecionismo a Neymar fala mais alto

O mais triste disso tudo é que eu tenho certeza que o Neymar será convocado. Esse protecionismo ao Neymar, endeusamento, passar a mão na cabeça, essa coisa toda, acho que tudo isso vai prevalecer - infelizmente.

José Trajano

Casagrande: Neymar não fez nada para merecer convocação

Se o Ancelotti convocar o Neymar essa semana, vai ficar claro que ele não tem todo poder que pensava na hora de convocar. Não tem a mínima razão, nenhum mérito, nada para se convocar o Neymar. Ele não fez nada para merecer uma convocação para a seleção brasileira.

Walter Casagrande Jr.

