Gil Vicente x Porto pelo Português: onde assistir, estatísticas, histórico e escalações
O Porto visita o Gil Vicente nesta segunda-feira, no Estádio Cidade de Barcelos, pela segunda rodada do Campeonato Português. A bola rola para o confronto a partir das 16h15 (de Brasília).
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.
Onde assistir Gil Vicente x Porto ao vivo?
- TV: ESPN 3 (TV por assinatura)
- Streaming: Disney+
Como chega o Gil Vicente para o confronto?
O Gil Vicente busca conquistar sua segunda vitória para se manter na parte de cima da tabela do Português. Na primeira rodada, a equipe visitou o Nacional da Ilha da Madeira e venceu o jogo por 2 a 0.
Como chega o Porto para o confronto?
Assim como os donos da casa, o Porto também mira vencer pela segunda vez na competição. A equipe comandada pelo italiano Francesco Farioli bateu o Vitória de Guimarães na primeira rodada, por 3 a 0, no estádio do Dragão.
Histórico de confronto entre Gil Vicente e Porto
Ao todo, as equipes se enfrentaram 57 vezes, com amplo domínio do Porto. O gigante português possui 44 vitórias, contra apenas sete do Gil Vicente, além de seis empates. No total, são 117 gols marcados e 38 sofridos pelo Porto.
Apesar da disparidade, quem venceu o último embate entre os times foi o Gil Vicente. No dia 19 de janeiro, a equipe superou o Porto por 2 a 1.
Prováveis escalações
Gil Vicente: Andrew; Hevertton, Buatu, Elimbi e Konan; Facundo Cáseres, Bamba, Bermejo, Esteves e Martín Fernández; Pablo.
Técnico: César Peixoto.
Porto: Diogo Costa; André Franco, Nehuán Pérez, Bednarek e Sanusi; Varela, Pepê, Froholdt, Gabri Veiga e Sainz; Samu.
Técnico: Francesco Farioli
Ficha técnica de Gil Vicente x Porto
- Jogo: Gil Vicente x Porto
- Data: 18 de agosto de 2025, segunda-feira
- Horário: 16h15 (de Brasília)
- Local: Estádio Cidade de Barcelos, em Barcelos
- Campeonato: 2ª rodada do Campeonato Português
- Onde assistir: ESPN 3 e Disney+