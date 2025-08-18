Topo

Gil Vicente x Porto pelo Português: onde assistir, estatísticas, histórico e escalações

18/08/2025 08h00

O Porto visita o Gil Vicente nesta segunda-feira, no Estádio Cidade de Barcelos, pela segunda rodada do Campeonato Português. A bola rola para o confronto a partir das 16h15 (de Brasília).

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Gil Vicente x Porto ao vivo?

  • TV: ESPN 3 (TV por assinatura)

  • Streaming: Disney+

Como chega o Gil Vicente para o confronto?

O Gil Vicente busca conquistar sua segunda vitória para se manter na parte de cima da tabela do Português. Na primeira rodada, a equipe visitou o Nacional da Ilha da Madeira e venceu o jogo por 2 a 0.

Como chega o Porto para o confronto?

Assim como os donos da casa, o Porto também mira vencer pela segunda vez na competição. A equipe comandada pelo italiano Francesco Farioli bateu o Vitória de Guimarães na primeira rodada, por 3 a 0, no estádio do Dragão.

Histórico de confronto entre Gil Vicente e Porto

Ao todo, as equipes se enfrentaram 57 vezes, com amplo domínio do Porto. O gigante português possui 44 vitórias, contra apenas sete do Gil Vicente, além de seis empates. No total, são 117 gols marcados e 38 sofridos pelo Porto.

Apesar da disparidade, quem venceu o último embate entre os times foi o Gil Vicente. No dia 19 de janeiro, a equipe superou o Porto por 2 a 1.

Prováveis escalações

Gil Vicente: Andrew; Hevertton, Buatu, Elimbi e Konan; Facundo Cáseres, Bamba, Bermejo, Esteves e Martín Fernández; Pablo.

Técnico: César Peixoto.

Porto: Diogo Costa; André Franco, Nehuán Pérez, Bednarek e Sanusi; Varela, Pepê, Froholdt, Gabri Veiga e Sainz; Samu.

Técnico: Francesco Farioli

Ficha técnica de Gil Vicente x Porto

  • Jogo: Gil Vicente x Porto

  • Data: 18 de agosto de 2025, segunda-feira

  • Horário: 16h15 (de Brasília)

  • Local: Estádio Cidade de Barcelos, em Barcelos

  • Campeonato: 2ª rodada do Campeonato Português

  • Onde assistir: ESPN 3  e Disney+

