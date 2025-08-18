Topo

Fortaleza x Vélez Sarsfield: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pela Libertadores

18/08/2025 20h00

O Fortaleza encararo Vélez Sarsfield nesta terça-feira, pelas oitavas de final da Libertadores. O confronto de volta entre as equipes será às 19h (de Brasília), no Estádio José Amalfitani.

ONDE ASSISTIR:

O duelo entre Fluminense e Fortaleza será transmitido por ESPN e Disney+

COMO CHEGA O FORTALEZA?

O Leão chega ao confronto depois de uma derrota para o Fluminense no Campeonato Brasileiro, por 2 a 1, no último sábado. No Grupo E da Libertadores, o Fortaleza se classificou para as oitavas de final em segundo lugar, atrás do Racing. Na fase classificatória, o time somou uma vitória, dois empates e duas derrotas.

COMO CHEGA O VÉLEZ SARSFIELD?

Por outro lado, o Vélez vem de vitória no Campeonato Argentino, contra o Independiente, por 2 a 1. O atual campeão da Argentina se classificou em primeiro no Grupo H do torneio continental, com duas vitórias, dois empates e uma derrota.

HISTÓRICO DO CONFRONTO

O primeiro confronto entre os times foi no último dia 12, pelo jogo de ida das oitavas e final da Libertadores. O duelo disputado Arena Castelão terminou com empate sem gols.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Velez: Marchiori, Gordon, Quirós, Magallán e Gómez; Andrada, Ordoñez e Galván; Carrizo, Machuca e Romero

Técnico: Guillermo Schelotto

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Emmanuel Martínez e Lucca Prior; Breno Lopes, Marinho e Deyverson

Técnico: Renato Paiva

Arbitragem

Árbitro: Andrés Rojas (Colômbia)

Assistentes: Alexander Guzmán (Colômbia) e Miguel Roldán (Colômbia)

VAR: Heider Castro (Colômbia)

PRÓXIMO JOGO FORTALEZA

Fortaleza x Mirassol | Brasileirão

Data e horário: 24 de agosto (domingo)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Onde assistir: Premiere

PRÓXIMO JOGO VELEZ SARSFIELD

Velez Sarsfield x Godoy Cruz | Campeonato Argentino

Data e horário: 25 de agosto (domingo)

Local: Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA-CE x Vélez Sarsfield

Local: Estádio Jose Amalfitani, Buenos Aires (ARG)

Data: 19 de agosto de 2025 (Terça-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

