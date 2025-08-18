Fortaleza x Vélez Sarsfield: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pela Libertadores
O Fortaleza encararo Vélez Sarsfield nesta terça-feira, pelas oitavas de final da Libertadores. O confronto de volta entre as equipes será às 19h (de Brasília), no Estádio José Amalfitani.
ONDE ASSISTIR:
O duelo entre Fluminense e Fortaleza será transmitido por ESPN e Disney+
COMO CHEGA O FORTALEZA?
O Leão chega ao confronto depois de uma derrota para o Fluminense no Campeonato Brasileiro, por 2 a 1, no último sábado. No Grupo E da Libertadores, o Fortaleza se classificou para as oitavas de final em segundo lugar, atrás do Racing. Na fase classificatória, o time somou uma vitória, dois empates e duas derrotas.
COMO CHEGA O VÉLEZ SARSFIELD?
Por outro lado, o Vélez vem de vitória no Campeonato Argentino, contra o Independiente, por 2 a 1. O atual campeão da Argentina se classificou em primeiro no Grupo H do torneio continental, com duas vitórias, dois empates e uma derrota.
HISTÓRICO DO CONFRONTO
O primeiro confronto entre os times foi no último dia 12, pelo jogo de ida das oitavas e final da Libertadores. O duelo disputado Arena Castelão terminou com empate sem gols.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Velez: Marchiori, Gordon, Quirós, Magallán e Gómez; Andrada, Ordoñez e Galván; Carrizo, Machuca e Romero
Técnico: Guillermo Schelotto
Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Emmanuel Martínez e Lucca Prior; Breno Lopes, Marinho e Deyverson
Técnico: Renato Paiva
Arbitragem
Árbitro: Andrés Rojas (Colômbia)
Assistentes: Alexander Guzmán (Colômbia) e Miguel Roldán (Colômbia)
VAR: Heider Castro (Colômbia)
PRÓXIMO JOGO FORTALEZA
Fortaleza x Mirassol | Brasileirão
Data e horário: 24 de agosto (domingo)
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Onde assistir: Premiere
PRÓXIMO JOGO VELEZ SARSFIELD
Velez Sarsfield x Godoy Cruz | Campeonato Argentino
Data e horário: 25 de agosto (domingo)
Local: Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza
FICHA TÉCNICA
FORTALEZA-CE x Vélez Sarsfield
Local: Estádio Jose Amalfitani, Buenos Aires (ARG)
Data: 19 de agosto de 2025 (Terça-feira)
Horário: 19h (de Brasília)