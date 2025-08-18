Topo

Fluminense x América de Cali pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

18/08/2025 20h00

Depois de vencer por 2 a 1 o confronto de ida, na Colômbia, o Fluminense recebe o América de Cali nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O Tricolor tem a vantagem do empate para se classificar. Já os colombianos precisam vencer por um gol de diferença para forçar a disputa de pênaltis ou ganhar por dois ou mais gols de vantagem para avançar.

Onde assistir Fluminense x América de Cali ao vivo?

A partida entre Fluminense e América de Cali terá transmissão pelo SBT e pelo Paramount+.

Como o Fluminense chega ao confronto

O Fluminense chega embalado para este jogo, pois venceu por 2 a 1 o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro no sábado. Renato Gaúcho entende que a classificação não está decidida e espera contar com o apoio dos torcedores.

"Espero que entendam que conseguimos apenas uma vantagem mínima na Colômbia e que estamos mais desgastados que nosso rival, que usou todos os reservas no Campeonato Colombiano. Espero que a nossa torcida lote o estádio para nos apoiar", disse.

Como o América de Cali chega ao confronto

O América de Cali, por sua vez, vem de derrota pelo Colombiano. A equipe foi superada por 2 a 1 pelo Deportivo Pereira na última quinta-feira e ocupa a 18ª posição no campeonato local, com quatro pontos.

"Nós temos jogadores experientes e com condições de ganhar lá", declarou o defensor Cristian Tovar.

Histórico de confronto entre Fluminense x América de Cali

As equipes se enfrentaram apenas uma vez em toda a história, no jogo de ida das oitavas desta edição da Sul-Americana, em que o Fluminense levou a melhor e venceu por 2 a 1.

Estatísticas

Fluminense na temporada

  • 26 vitórias, 14 empates e 12 derrotas

  • 80 gols marcados (média de 1,54 por jogo)

  • 47 gols sofridos

  • Artilheiro: Germán Cano, com 19 gols

América de Cali na temporada

  • 18 vitórias, 17 empates e 8 derrotas

  • 57 gols marcados (média de 1,33 por jogo)

  • 33 gols sofridos

  • Artilheiros: Duván Vergara, com 9 gols

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Manoel, Juan Freytes, Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Kevin Serna, Everaldo e Agustín Canobbio.

Técnico: Renato Gaúcho

América de Cali: Jorge Soto, Cristian Tovar, Daniel Bocanegra, Jean Pestaña e David Mina; Rafael Carrascal, Sebastián Navarro e Josen Escobar; Jan Lucumí, Luis Ramos e Cristian Barrios

Técnico: Diego Raimondi

Arbitragem de Fluminense x América de Cali

A equipe de arbitragem será venezuelana. Alexis Herrera será o juiz do confronto, com Lubin Torrealba e Alberto Ponte como assistentes. Juan Soto comanda o VAR.

Ingressos para Fluminense x América de Cali

Preços dos ingressos 

SETOR SUL

Inteira - R$ 90

Meia-entrada - R$ 45

SETOR LESTE INFERIOR

Inteira - R$ 60

Meia-entrada - R$ 30

SETOR OESTE

Inteira - R$ 150

Meia-entrada - R$ 75

SETOR NORTE

Inteira - R$ 40

Meia-entrada - R$ 20

SETOR MARACANÃ MAIS

Inteira - R$ 700

Meia-entrada - R$ 387,50

SETOR NORTE E NÍVEL 2 (TORCIDA VISITANTE)

Inteira - R$ 180

Meia-entrada - R$ 90

Onde comprar

A compra dos ingressos pode ser feita pelo site oficial do Fluminense ou nos pontos de vendas físicos do clube: a sede do Fluminense nas Laranjeiras, a bilheteria do Maracanã e as lojas oficiais do clube em Copacabana e no Norte Shopping.

Próximo jogo do Fluminense

Red Bull Bragantino x Fluminense | Brasileirão

Data e horário: 23/08 (domingo) | 16h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança-SP

Onde assistir: Premiere

Próximo jogo do América de Cali

América de Cali x Atlético Nacional | Campeonato Colombiano

Data e horário: 24/08 (domingo) | 20h20 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali-COL

Onde assistir: Win Sports

Ficha técnica 

Jogo: Fluminense x América de Cali

Data e horário: 19/08 (terça-feira) | 21h30 (de Brasília)

Campeonato: Copa Sul-Americana

Local: Maracanã

Onde Assistir: SBT e Paramount+

