Fluminense x América de Cali pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Depois de vencer por 2 a 1 o confronto de ida, na Colômbia, o Fluminense recebe o América de Cali nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.
O Tricolor tem a vantagem do empate para se classificar. Já os colombianos precisam vencer por um gol de diferença para forçar a disputa de pênaltis ou ganhar por dois ou mais gols de vantagem para avançar.
Onde assistir Fluminense x América de Cali ao vivo?
A partida entre Fluminense e América de Cali terá transmissão pelo SBT e pelo Paramount+.
Como o Fluminense chega ao confronto
O Fluminense chega embalado para este jogo, pois venceu por 2 a 1 o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro no sábado. Renato Gaúcho entende que a classificação não está decidida e espera contar com o apoio dos torcedores.
"Espero que entendam que conseguimos apenas uma vantagem mínima na Colômbia e que estamos mais desgastados que nosso rival, que usou todos os reservas no Campeonato Colombiano. Espero que a nossa torcida lote o estádio para nos apoiar", disse.
Como o América de Cali chega ao confronto
O América de Cali, por sua vez, vem de derrota pelo Colombiano. A equipe foi superada por 2 a 1 pelo Deportivo Pereira na última quinta-feira e ocupa a 18ª posição no campeonato local, com quatro pontos.
"Nós temos jogadores experientes e com condições de ganhar lá", declarou o defensor Cristian Tovar.
Histórico de confronto entre Fluminense x América de Cali
As equipes se enfrentaram apenas uma vez em toda a história, no jogo de ida das oitavas desta edição da Sul-Americana, em que o Fluminense levou a melhor e venceu por 2 a 1.
Estatísticas
Fluminense na temporada
- 26 vitórias, 14 empates e 12 derrotas
- 80 gols marcados (média de 1,54 por jogo)
- 47 gols sofridos
- Artilheiro: Germán Cano, com 19 gols
América de Cali na temporada
- 18 vitórias, 17 empates e 8 derrotas
- 57 gols marcados (média de 1,33 por jogo)
- 33 gols sofridos
- Artilheiros: Duván Vergara, com 9 gols
Prováveis escalações
Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Manoel, Juan Freytes, Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Kevin Serna, Everaldo e Agustín Canobbio.
Técnico: Renato Gaúcho
América de Cali: Jorge Soto, Cristian Tovar, Daniel Bocanegra, Jean Pestaña e David Mina; Rafael Carrascal, Sebastián Navarro e Josen Escobar; Jan Lucumí, Luis Ramos e Cristian Barrios
Técnico: Diego Raimondi
Arbitragem de Fluminense x América de Cali
A equipe de arbitragem será venezuelana. Alexis Herrera será o juiz do confronto, com Lubin Torrealba e Alberto Ponte como assistentes. Juan Soto comanda o VAR.
Ingressos para Fluminense x América de Cali
Preços dos ingressos
SETOR SUL
Inteira - R$ 90
Meia-entrada - R$ 45
SETOR LESTE INFERIOR
Inteira - R$ 60
Meia-entrada - R$ 30
SETOR OESTE
Inteira - R$ 150
Meia-entrada - R$ 75
SETOR NORTE
Inteira - R$ 40
Meia-entrada - R$ 20
SETOR MARACANÃ MAIS
Inteira - R$ 700
Meia-entrada - R$ 387,50
SETOR NORTE E NÍVEL 2 (TORCIDA VISITANTE)
Inteira - R$ 180
Meia-entrada - R$ 90
Onde comprar
A compra dos ingressos pode ser feita pelo site oficial do Fluminense ou nos pontos de vendas físicos do clube: a sede do Fluminense nas Laranjeiras, a bilheteria do Maracanã e as lojas oficiais do clube em Copacabana e no Norte Shopping.
Próximo jogo do Fluminense
Red Bull Bragantino x Fluminense | Brasileirão
Data e horário: 23/08 (domingo) | 16h (de Brasília)
Local: Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança-SP
Onde assistir: Premiere
Próximo jogo do América de Cali
América de Cali x Atlético Nacional | Campeonato Colombiano
Data e horário: 24/08 (domingo) | 20h20 (de Brasília)
Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali-COL
Onde assistir: Win Sports
Ficha técnica
Jogo: Fluminense x América de Cali
Data e horário: 19/08 (terça-feira) | 21h30 (de Brasília)
Campeonato: Copa Sul-Americana
Local: Maracanã
Onde Assistir: SBT e Paramount+