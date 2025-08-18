Topo

Fluminense encerra preparação para pegar o América de Cali; veja provável escalação

18/08/2025 20h10

O Fluminense está pronto para encarar o América de Cali. Na tarde desta segunda-feira, o elenco tricolor finalizou a preparação para o confronto, válido pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Para o embate, o técnico Renato Gaúcho deverá escalar Freytes para formar dupla de zaga com Manuel. O defensor cumpriu suspensão contra o Fortaleza, no último sábado, pelo Brasileirão, e volta a ficar à disposição da equipe.

Além dele, o atacante Keno, que sentiu uma pancada no tornozelo no duelo com o Leão do Pici, treinou normalmente nesta segunda-feira e deve ser opção para o treinador.

Em contrapartida, Renato Gaúcho não poderá contar com Ignácio (lesão de grau dois no ligamento colateral medial do joelho) e Thiago Silva (lesão de grau dois na posterior da coxa direita).

Uma provável escalação do Fluminense, portanto, tem: Fábio, Samuel Xavier, Manoel, Juan Freytes, Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Kevin Serna, Everaldo e Agustín Canobbio.

Fluminense e América de Cali se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Com a vitória por 2 a 1 na ida, o Tricolor Carioca tem a vantagem do empate para se classificar. Já os colombianos precisam vencer por um gol de diferença para forçar a disputa de pênaltis ou ganhar por dois, ou mais gols de vantagem para se classificarem diretamente. 

